Koalici v Bystřici pod Hostýnem utvoří SNK Evropští demokraté a Krásná Bystřice

Koalici v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku utvoří SNK Evropští demokraté a uskupení Krásná Bystřice. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít 12 křesel. Koaliční smlouva by měla být podepsána pravděpodobně v příštím týdnu, řekl dnes ČTK bývalý dlouholetý starosta a volební lídr SNK Evropských demokratů Zdeněk Pánek (nestr.).
SNK Evropští demokraté letošní komunální volby v osmitisícovém městě se ziskem 32,93 procenta hlasů a osmi mandátů vyhráli. Krásná Bystřice, v jejímž čele stál režisér Jaromír Šallé (nestr.), byla s 16,97 procenta a čtyřmi mandáty druhá. "Koalice bude dvoučlenná. Nyní pracujeme na koaliční smlouvě," uvedl Pánek.
Zdali se po čtyřleté pauze vrátí do křesla starosty, koaliční partneři dosud nepotvrdili. Zatím také nezveřejnili, kdo obsadí posty místostarostů a kolik zástupců každého subjektu zasedne v sedmičlenné radě města. "Detaily bychom měli oznámit příští týden," řekl Pánek, který byl v Bystřici pod Hostýnem starostou mezi lety 1998 až 2022. Ustavující zastupitelstvo by se podle něj mělo sejít v pondělí 9. listopadu.
V posledních čtyřech letech působila koalice na bystřické radnici ve složení Nestraníci, ANO a Podhostýnské osobnosti, přičemž členy tohoto uskupení byli i členové ODS. V letošních volbách získali Nestraníci s dosavadním starostou Zdeňkem Rolincem (nestr.) tři mandáty, stejně jako ANO. Podhostýnské osobnosti mají dva mandáty, jedno křeslo v zastupitelstvu získala KDU-ČSL. Tyto čtyři subjekty by měly zamířit do opozice.