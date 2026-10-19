Koalici v Napajedlech utvoří pět subjektů, vítězné uskupení směřuje do opozice

Koalici v Napajedlech na Zlínsku utvoří ANO, Občanští demokraté srdcem (ODS), Napajedelské fórum, Napajedla pro život a KDU-ČSL. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít 11 křesel. ČTK to za vznikající koalici sdělil Jiří Čižmař (ANO), který byl lídrem kandidátky ANO. Uskupení Společně pro Napajedla, které volby v sedmitisícovém městě se ziskem 42,95 procenta hlasů a deseti mandátů vyhrálo, zamíří do opozice.
Zástupci pěti subjektů, které se dohodly na spolupráci, vedli rozhovory i s uskupením Společně pro Napajedla. Ke společnému postupu však jednání nedospěla. "Naše dohoda je výsledkem vzájemného respektu, konstruktivního jednání a připravenosti převzít odpovědnost za budoucnost Napajedel. Správa města vyžaduje stabilní většinu a schopnost dohodnout se na klíčových projektech. Věříme, že spojení zkušeností, nových nápadů a pestrosti pěti subjektů je pevným základem pro další rozvoj Napajedel," uvedl k vyjednané koalici Čižmař.
Společně pro Napajedla dál pětibloku nabízí jednání o vedení města. "Napajedla potřebují vedení, které se nebude čtyři roky dohadovat samo se sebou. Voliči nám dali jasný mandát ke změně a my ho bereme vážně. Proto naše nabídka platí dál. Chceme jednat o programu a o tom, co město potřebuje, ne o funkcích," řekl lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor (nestr.).
Zástupci pětibloku tvrdí, že jednání se Společně pro Napajedla nedospěla k dohodě kvůli odlišným představám o stylu řízení města a programových prioritách. Naopak Nešpor uvedl, že samotný program překážkou jednání nebyl. "Věříme, že i voliči ostatních stran chtějí, aby jejich zastupitelé prosazovali program, se kterým kandidovali, a ne aby jen drželi vítěze voleb mimo radnici. Naše dveře jsou otevřené každému, kdo to vidí stejně," doplnil Nešpor.
Zástupci rodící se koalice zatím neoznámili, kdo obsadí pozice starosty, místostarosty a radních. Dosavadní starosta Robert Podlas, který byl před čtyřmi lety zvolen do zastupitelstva jako nestraník na kandidátce ANO a Napajedelského fóra, před letošními volbami ohlásil, že post v čele města již obhajovat nebude. O hlasy voličů tentokrát usiloval ze čtvrtého místa samostatné kandidátky Napajedelského fóra, do zastupitelstva se však nedostal.
Mezi priority koaličních partnerů podle Čižmáře patří odpovědné hospodaření, pokračování důležitých investičních projektů, rozvoj veřejných služeb, bezpečnost, školství, sport, kultura a sociální oblast. Důraz chce rodící se koalice klást také na otevřenou komunikaci s občany a kvalitní podmínky pro život všech generací.
Za vítězným uskupením Společně pro Napajedla skončilo v komunálních volbách na druhém místě ANO se čtyřmi mandáty. Občanští demokraté srdcem mají v zastupitelstvu tři křesla, dvě obsadí zástupci Napajedelského fóra. Po jednom mandátu mají Napajedla pro život a KDU-ČSL. Dosud vládla v Napajedlech koalice složená ze zástupců ANO a Napajedelského fóra, ODS a KDU-ČSL.