Koalici ve Vsetíně vytvořilo hnutí VS21, ODS a Koalice pro otevřený Vsetín

Autor: ČTK
  19:36aktualizováno  20:22
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| foto: ČTK

Vsetín povede koalice vítězného hnutí VS21, Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) a ODS. Jejich zástupci dnes večer podepsali koaliční smlouvu. Spojenectví bude mít v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu 12 hlasů. Starostou bude lídr VS21 Martin Metelka.

VS21 - Sdružení nezávislých kandidátů získalo ve městě 40,50 procenta hlasů a deset mandátů, jsou novým subjektem. Ve Vsetíně tradičně silní lidovci, jejichž lídr Jiří Čunek obhajoval starostenský post, byli s kandidátkou Vsetín srdcem a rozumem druzí. Čunek těsně po volbách oznámil, že se již nebude ucházet o žádnou funkci ve vedení města. Kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými, získala 16,17 procenta hlasů a čtyři mandáty. Třetí ANO bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice pro otevřený Vsetín má jeden mandát, stejně jako Probuďme Vsetín!, ODS a Naše Česko-Náš Vsetín.

Metelka považuje koalici za dostatečně širokou. "Samozřejmě cílíme na co nejširší spolupráci a je pro nás důležité, aby ta zásadní rozhodnutí byla přijímána co nejširší většinou. Tyto subjekty jsme do koalice vybrali proto, že už v průběhu volební kampaně jsme avizovali, že pokud nám voliči dají svou důvěru, tak že před odpovědností neuhneme a že kosmetické změny situaci neřeší," uvedl Metelka, který bude kandidátem na starostu.

Tři místostarostové budou z hnutí VS21. Prvním bude Otta Grebeň, druhou Kateřina Janošková a třetím Zdeněk Čablík. Neuvolněnými radními, kteří za výkon funkce neberou plný plat, budou Bořek Navrátil (VS21), Pavla Fojtíková (KOV) a Roman Kalabus (ODS). Rada bude sedmičlenná stejně jako v končícím volebním období. Ustavující zasedání zastupitelstva bude 9. listopadu. "Na programovém prohlášení už průběžně pracujeme. Rádi bychom ho měli hotové co nejdříve, protože samozřejmě už v tuto chvíli probíhá příprava rozpočtu na nový rok, takže to je toho důležitou součástí," uvedl Metelka.

K hlavním prioritám nového vedení města bude patřit budování bytů pro mladé, spolupráce se zaměstnavateli, předvídatelný strategický investiční plán, podpora technického vzdělávání, rozvoj sociálních služeb a dostupné zdravotní péče či rozvoj sportu, kultury a místních komunit i transparentní informování a dostupné digitální služby.

Metelka je ředitelem Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Z postu ředitele odejde. "Už je to v procesu, jsem ve spojení se zřizovatelem školy, krajským úřadem," uvedl Metelka. V minulých komunálních volbách kandidoval jako lídr Nestraníků, kteří se stali členy koalice a Metelka neuvolněným městským radním.

Ve Vsetíně kandidovalo devět subjektů, stejně jako před čtyřmi lety. Minulé volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, druzí byli lidovci. Hnutí ANO vytvořilo koalici s lidovci, Nestraníky, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Starostou Vsetína se nestal lídr ANO, ale Čunek. "Jiří Čunek je člověk, kterého znám i osobně velmi dlouho. Je to mimořádně zkušený politik a jeho zásluhy pro naše město jsou určitě nezpochybnitelné, alespoň já je zpochybňovat nemíním. Mým cílem je navázat na tu práci, která se podařila, posunout věci, které třeba zaslouží více pozornosti, ale především bych rád město více otevřel mladým, více propojil jednotlivé zájmové skupiny, pracoval se všemi, kteří mají chuť a energii tomu městu věnovat svůj čas," uvedl Metelka.

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