Koaliční smlouva ve Zlíně bude podepsána v úterý 10. listopadu. ČTK to dnes sdělila zástupkyně hnutí Zlín 21 Kateřina Martykánová. Koalici vytvoří hnutí STAN, Zlín 21 a trojblok, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. V zastupitelstvu s 41 členy bude mít 29 mandátů. Kandidátem na primátora je Čestmír Vančura (Zlín 21). Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici.
Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu. V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. Rozdělení gescí v radě města a personální obsazení plánují subjekty, které se dohodly na vytvoření koalice, zveřejnit až při podpisu koaliční smlouvy.
Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL a TOP 09, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli. V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byla hnutí Zlín 21, STAN a SPD.