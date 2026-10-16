Koaliční smlouvu ve Starém Městě podepsali zástupci STAN a KDU-ČSL

Zástupci Starostů a nezávislých (STAN) a Lidovců a nových osobností (KDU-ČSL) podepsali ve Starém Městě na Uherskohradišťsku koaliční smlouvu. V sedmnáctičlenném zastupitelstvu budou mít dohromady 15 křesel. ČTK to dnes řekl starosta Martin Zábranský (STAN), který by měl funkci obhájit. Post místostarosty opět obsadí Kamil Psotka (KDU-ČSL). V koalici bylo hnutí STAN s KDU-ČSL i v minulých čtyřech letech.
Dohodnutá koalice podle starosty vykazuje velkou stabilitu. Věří, že bude přínosem pro rozvoj Starého Města. "Máme dohromady pohodlnou většinu v zastupitelstvu. Ale věřím tomu, že i opoziční zastupitelé, kteří budou součástí našeho týmu, se zapracují a budou spolupracovat tak jako v předcházejícím období," uvedl starosta.
Starostové a nezávislí v letošních komunálních volbách ve městě s více než 6500 obyvateli zvítězili se ziskem 59,3 procenta hlasů a deseti mandátů. Kandidátka nazvaná Lidovci a nové osobnosti získala pět mandátů a Staroměstské sdružení, které zamíří do opozice, dva mandáty.
V pětičlenné radě zasednou se starostou Zábranským a místostarostou Psotkou na základě koaliční dohody ještě tři zástupci zvolení na kandidátce STAN. Radními by měli zůstat Marek Pochylý (nestr.) a Erik Feldvabel (nestr.). Nově v radě zasedne také Veronika Kaštánková (nestr.), která v ní nahradí senátora Josefa Bazalu (KDU-ČSL). "Termín ustavujícího zastupitelstva je stanovený na 4. listopadu," řekl Zábranský.
Koaliční partneři se podle něj shodli také na hlavních investičních prioritách pro příští čtyři roky. Patří mezi ně dostavba budovy volnočasového vzdělávacího centra, rekonstrukce koupaliště a stavba dvou bytových domů se startovacími byty pro mladé. Radnice plánuje také rozšíření mateřské školy o dětskou skupinu, ve školce zároveň připravuje rekonstrukci gastronomického provozu.
Hnutí STAN utvořilo s KDU-ČSL ve Starém Městě koalici i po volbách v roce 2022, dohromady měla 14 mandátů. V opozici bylo Staroměstské sdružení se dvěma zastupiteli a ODS s jedním.