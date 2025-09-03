Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Jana Fuksová
  12:52aktualizováno  12:52
Narodila se o pár týdnů dříve, první noc strávila na intenzivním oddělení a s kojením měla potíže. Kvůli tomu nepřibírala na váze tak, jak by měla. I přes snahu maminky a sester holčička neprospívala.

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo domů. Poradí s kojením, ošetří poranění nebo zkontrolují zavinování dělohy. Na snímku porodní asistentka Romana Gogelová. (říjen 2023) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

„Nechápala jsem to. Starší dcera byla kojená takřka ukázkově, měla pravidelný tříhodinový rytmus, přibírala skvěle, prvního půl roku nepotřebovala žádné příkrmy. Kojila jsem ji dva roky. S touto jsem si nevěděla rady,“ vysvětlila maminka Zita Marečková ze Zlína.

„Hrozilo, že půjdeme z porodnice s lahvičkou a umělou výživou, což jsem absolutně odmítala,“ doplnila.

Podobných příběhů znají na novorozeneckém oddělení mnoho. Zlínský kraj si ale i s takovými situacemi dokáže poradit a v loňském roce se v oblasti kojení zařadil mezi nejúspěšnější v Česku.

Z porodnic zde domů odešlo jen 3,1 procenta miminek, která nebyla vůbec kojená, měla tedy umělou výživu. Naopak 76,6 procenta bylo kojených plně, 19,5 procenta potřebovalo ke kojení i příkrm.

Laktační poradkyně v každé nemocnici

Data zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podíl nekojených miminek byl ve Zlínském kraji druhý nejnižší v zemi, lépe na tom byl jen Kraj Vysočina. Podobné výsledky tento region dosahuje v posledních letech pravidelně a počet plně kojených dětí se výrazně nesnižuje.

Kojení vs. výrobci umělé výživy. Řešíme střet zájmů a přestalo jít o děti, líčí lékařka

„Může to být i tím, že o kojení s ženami mluvíme ještě před porodem, učíme je, jak je důležité to podchytit na začátku. Myslím, že informovanost podporují i sociální sítě. A současné mladé ženy mají kolem sebe většinou i kamarádky, které mají s kojením dobré zkušenosti,“ myslí si Eva Jílková, laktační poradkyně z Holešova a Bystřice pod Hostýnem.

Své laktační poradkyně má dnes už každá ze čtyř krajských a jedné soukromé nemocnice v kraji. I jejich práce má na kojení miminek vliv. A pokračuje i po návratu domů, kdy se ženy mohou obrátit na soukromé laktační poradkyně.

Na velikosti prsů záleží aneb největší mýty o kojení

Obecně se kojení považuje za nejpřirozenější způsob výživy novorozence. A to i v případě, že se nenarodí spontánně nebo přijde na svět předčasně.

„První krok k úspěšnému kojení po spontánním porodu začíná již na porodním sále v rámci zlaté hodiny při bondingu. Pokud se dítě rodí císařským řezem, zahahujeme bonding bezprostředně, jakmile to dovolí stav maminky,“ vysvětlila neonatoložka zlínského novorozeneckého oddělení Marcela Pekařová.

Podpora kojení i u předčasně narozených dětí

Úspěšnost kojení ve Zlínském kraji může být způsobená i podporou u miminek, která se narodí předčasně. Tehdy totiž běžné metody nejsou úplně možné a kojení vyžaduje mnohem více úsilí.

Zkušenosti s tím mají hlavně v Baťově nemocnici ve Zlíně, kde funguje centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, kam se soustřeďují riziková těhotenství z celého kraje a kde na svět přicházejí novorozenci i o několik měsíců před termínem.

Moderní pětipodlažní porodnice pro Zlín. Kraj na ni posílá 1,4 miliardy korun

I v případě, že miminko není možné neomezeně přikládat k prsu, protože musí být napojeno na přístroje, sestry s maminkou pracují před porodem i po něm. A podporují u ní spuštění laktace.

„Stimulujeme laktaci zpočátku odstříkáváním mateřského mléka rukou, následně elektrickou odsávačkou,“ přiblížila porodní asistentka a laktační poradkyně zlínského novorozeneckého oddělení Barbora Moučková. „Snažíme se bonding dopřát i nezralým novorozencům za trvalé monitorace jejich základních životních funkcí, a to i v případě, že děti potřebují neinvazivní ventilační podporu. Tady prvotní přiložení k prsu realizujeme podle aktivity nezralého miminka a kolostrum odstříkáváme ještě před samotným porodem,“ popsala.

Umělá výživa jako poslední možnost

A pokud kojení od matky z různých důvodů miminku nestačí, nesáhnou v porodnicích hned k umělé výživě. Například Vsetínská nemocnice využívá různé alternativní metody.

„Jedná se například o dokrm pomocí kalíškování nebo cévky u prsa. Zároveň podporujeme dokrm pomocí vlastního odstříkaného mateřského mléka, pokud to laktace umožní,“ upřesnila mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Nemocnice ale využívají i mateřské mléko od dárkyň. A teprve ve chvíli, kdy se kojení nedaří plně rozjet, domlouvají se s maminkami na dokrmování pomocí umělé výživy. Přesto některé maminky odcházejí z porodnice pouze s umělou výživou. Důvodů může být více.

Byl jsem klidnější, svěřil se tatínek u císařského řezu. Vsetín zavedl novinku

„Většina matek vnímá umělou výživu jako poslední možnost. Ale může dojít k pozdějšímu nástupu laktace nebo ke zdravotním komplikacím u matky či dítěte. Některé ženy se prostě rozhodnou nekojit a je potřeba jejich přání respektovat,“ upozornila laktační poradkyně Kateřina Baraňáková z valašskomeziříčské nemocnice Agel.

Podle poradkyň přibývá také skupina maminek s psychiatrickým onemocněním. A kojení mohou odmítat i ženy, které mají negativní zkušenost s předchozím dítětem.

„V mém případě to bylo naopak. Odmítala jsem lahvičku a trvala na kojení. Podporovaly mne v tom i sestry. Ale dcera se paradoxně rozkojila až ve chvíli, kdy jsem si připustila, že ji prostě kojit nebudu. Možná nás to obě uvolnilo, možná se teprve po několika dnech zlepšila kvalita mého mléka,“ dodala Marečková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Ve Valašském Meziříčí tvořilo na konci prázdnin 35 streetartových umělců

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijelo na konci prázdnin 35 streetartových umělců z různých míst Česka. Na stovkách metrů dlouhé zdi oddělující průmyslový...

3. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ústečtí radní schválili zakázku na projekt pro plánovanou opravu panelových domů

Ústečtí radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a dalších podkladů pro plánovanou rekonstrukci dvou panelových domů v...

3. září 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky literární rezidence se stipendiem

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky takzvané literární rezidence, kdy město na měsíc poskytne zázemí pro autorskou tvorbu vybranému spisovateli či...

3. září 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Game of Artists: Další kolo živé umělecké soutěže už 4. září v Paláci Adria

3. září 2025  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně modernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Centrum nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci...

3. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.