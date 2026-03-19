Koma Modular chce příští rok začít stavět na zlínském sídlišti

Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular chce na konci léta požádat o stavební povolení pro obchodní a komunitní centrum na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Objekt s pracovním názvem Nový Čech vznikne na místě zastaralých provozoven v oblasti zvané Šmoulí město, které nechalo město zbourat. Stavba by podle odhadů mohla začít příští rok, řekla dnes ČTK marketingová ředitelka společnosti Koma Modular Marie Schüller.
"Stavební povolení budeme podávat na přelomu srpna a září, jeho získání může trvat půl roku až rok," uvedla Schüller. Stavba nového objektu by tak mohla začít příští rok. Objekt téměř za 100 milionů korun vznikne z modulárního systému, který umožňuje variabilitu.
Demolice zastaralých provozoven skončila na začátku letošního roku, v areálu byly bary, hospůdky či cukrárna. Místo je i po demolici kvůli bezpečnosti oplocené, plot zůstane až do stavby. Areál si nyní přebírá Koma Modular. "Budeme dělat různé sondy, zjišťovat stav podloží," uvedla Schüller.
Město chce změnit vzhled lokality, Koma Modular vyhrála soutěž na využití pozemků. Nový objekt bude fungovat jako obchodní a komunitní centrum. Budou v něm gastro provozy, výstavní i tvořivá část s dílnami. Součástí bude i vyhlídková terasa na Zlín, bude tam možné pořádat trhy či letní kino.
S podobou projektu se mohli lidé seznámit ve středu, další setkání s veřejností není vyloučené. "Přijímáme návrhy na využití lokality, výsledky podnětů zveřejníme do měsíce na webu," uvedla Schüller.