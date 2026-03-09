„Naším cílem je mít do konce března jasno, aby krajské předsednictvo mohlo projednat finální podoby všech kandidátních listin místních organizací,“ nastínil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš. „V případě Zlína zatím nemáme k dispozici kompletní seznam jmen. Předpokládáme však, že lídrem bude stávající primátor Jiří Korec,“ doplnil.
„Když dostanu důvěru, udělám všechno pro to, abychom obhájili post primátora,“ poznamenal Korec.
Pokud by uspěl, začal by svůj třetí primátorský mandát v řadě. A jestli by ho dokončil, stal by se nejdéle v řadě sloužícím primátorem či starostou města společně s Dominikem Čiperou.
Lidovci jdou do voleb sami
Na rozdíl od ANO má už KDU-ČSL jasno v tom, že jejím lídrem bude zastupitel a bývalý poslanec Aleš Dufek. Strana bude letos kandidovat samostatně, před čtyřmi lety to bylo s TOP 09 a Nezávislými kandidáty.
„Nepotřebuji si už politicky nic dokazovat. Chci jen využít své zkušenosti a poznatky pro město Zlín,“ sdělil Dufek. „Jdu do toho s tím, abych urval pro budoucí koalici, ve které budeme, co nejlepší volební výsledek.“
Lidovci mají v jedenáctičlenné zlínské městské radě jednoho zástupce, stejně jako Piráti. Šest jich je z ANO, tři z ODS.
Piráti čekají na vnitrostranické volby
Občanští demokraté lídra ještě neznají. Minule jím byl senátor Tomáš Goláň, který se však následně dostal s vedením zlínské ODS do sporu a stal se pouze řadovým zastupitelem. Jisté zatím je, že stejně jako lidovci půjde strana do voleb sama a bude mít jinou jedničku.
„O tom, jak bude vypadat kandidátka a její lídr, rozhodne místní sdružení na přelomu března a dubna. Bude to i odstartování kampaně,“ nastínil náměstek primátora Miroslav Chalánek, který je i předsedou místní ODS. „Naším cílem je mít vliv na rozhodování ve vedení města.“
Podoba kandidátky Pirátů vzejde z vnitrostranických primárních voleb, které ještě nezačaly. Naposledy ji vedl radní Jiří Robenek. „Stále připravujeme volební strategii. Do měsíce bychom měli primárky zahájit,“ přiblížil předseda krajského sdružení Václav Křapáček.
Zlín 21 má jedničku jasnou
Opoziční hnutí Zlín 21 už ví, že ho do komunálních voleb opět povede zastupitel a jeho předseda Čestmír Vančura.
„Hnutí Zlín 21 v předchozích dvou volbách dosáhlo skvělých výsledků a vždy obsadilo silné druhé místo. To pro mě není jen statistika, ale významný mandát od občanů Zlína,“ předestřel Vančura. „Teď je čas naše zkušenosti a kvalifikaci zúročit a nabídnout městu alternativu, která umí pojmenovat problémy a nebojí se přijít s řešením,“ naznačil.
O přesun z opozičních do koaličních lavic má zájem také hnutí STAN, které by mělo mít o své jedničce jasněji během března. Před čtyřmi lety jí byla zastupitelka Kateřina Francová. Ve hře je i zastupitel Pavel Simkovič.
„Máme vytipované kandidáty, ale dokud nebudou posvěcení místním sněmem, nechceme to komentovat,“ sdělil Simkovič, který je i místopředsedou krajské organizace STAN.
SPD chce mít pět zastupitelů
Opoziční SPD před čtyřmi lety vedl do voleb Pavel Sekula, jenž však poté, co na něho bylo podáno trestní oznámení, které nakonec policie odložila, ze strany odešel. SPD na oblastní konferenci sněmu vybralo za lídra Lubomíra Nečase, který byl v letech 2012 až 2016 krajským radním ještě za Stranu práv občanů Zemanovci, která už zanikla.
„Před čtyřmi lety jsme měli čtyři zastupitele a tento počet bychom chtěli zvýšit na pět. Takže chceme získat přes deset procent hlasů,“ předestřel Nečas.
Komunisté budou ve Zlíně kandidovat pod hlavičkou Stačilo!, ale zatím není jasné, kdo tam s nimi ještě bude. KSČM oslovuje některé další strany.
Zlínské komunální volby v roce 2022 vyhrálo ANO se ziskem 32 procent hlasů, druhý byl Zlín 21 se 17, třetí ODS s 16 procenty. Letošní volby se konají 9. a 10. října.