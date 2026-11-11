Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Autor: ČTK, iDNES.cz
  20:42aktualizováno  21:19
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Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti), Miroslav Chalánek (ODS), Věra Stojar (STAN), Čestmír Vančura (Zlín 21), Aleš Dufek (Společně pro Zlín), Jiří Robenek (Zlín srdcem a Piráti) a Roman Václavík (Společně pro Zlín). (11. listopad 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Na snímku kandidát na primátora Čestmír...
Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Věra Stojar (STAN), Čestmír Vančura...
Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Na snímku lídryně STAN Věra Stojar a kandidát...
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Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel. Kandidátem na primátora je lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, bude v opozici. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek v devět hodin.

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V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. O postu primátora jednal Zlín 21 a STAN, trojblok si jej nenárokoval. Lídryně STAN Věra Stojar podpořila Vančurovu nominaci.

V radě budou všichni náměstky primátora

Všichni členové rady budou náměstky primátora, cílem je přesně vymezit kompetence a odpovědnost za daný resort. Uvolněných radních, tedy s nárokem na plný plat, bude šest a pět jich bude neuvolněných, bez nároku na plný plat. V minulém volebním období bylo uvolněných radních sedm.

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Vančura bude oficiálně neuvolněným primátorem. Uvedl však, že chce pracovat na plný úvazek, ale s nižším platem. Na starosti bude mít strategický rozvoj města, vnější vztahy a koordinaci řízení městských společností.

Stojar bude uvolněnou náměstkyní pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch. Jako uvolněná bude post náměstkyně zastávat také Kateřina Francová (STAN), která se bude zabývat sportem a tělovýchovou, městskou zelení a zdravotnictvím. Třetím náměstkem za STAN bude Ivo Mitáček, do jeho gesce bude patřit bezpečnost, krizové řízení a doprava, funkci bude vykonávat jako uvolněný.

Radní si rozdělili gesce

Zdeněk Ptáček (Zlín 21) bude neuvolněným náměstkem pro územní plánování, Kateřina Pešatová (Zlín 21) uvolněnou náměstkyní pro investice a místní části.

Za trojblok bude uvolněnou náměstkyní pro školství Martina Hladíková (ODS), stejný post zastávala v minulém volebním období. Stejně jako v předchozích čtyřech letech bude mít na starosti ekonomiku a finance náměstek Miroslav Chalánek (ODS), nově však bude neuvolněným náměstkem.

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Neuvolnění budou také dva náměstci z KDU-ČSL, Aleš Dufek bude mít na starosti správu majetku a vnitřní správu magistrátu, Vojtěch Volf sociální oblast. Náměstek Jiří Robenek (Zlín Srdcem) se coby uvolněný bude věnovat informatice, digitalizaci a také bydlení.

Hnutí ANO ve Zlíně získalo v komunálních volbách deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníci, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.

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