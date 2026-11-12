Nový zlínský primátor bude mít deset náměstků. To nemá obdoby, kritizuje opozice

Petr Skácel
  11:02aktualizováno  12:28
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Novým primátorem Zlína se stal Čestmír Vančura, lídr dříve opozičního hnutí Zlín 21. Do funkce jej ve čtvrtek zvolilo ustavující zastupitelstvo města, v němž má nová koalice většinu 29 ze 41 míst. V jedenáctičlenné radě mají po třech zástupcích STAN a Zlín 21, dva ODS a KDU-ČSL (lidovci kandidovali za Společně za Zlín, kde s nimi byli i TOP 09 a Nestraníci) a jednoho člena má hnutí Zlín Srdcem, které šlo do voleb spolu s Piráty. V opozici jsou vítězné ANO a hnutí SPD.

Zvolené vedení města také zveřejnilo velkou novinku, kterou je zrušení míst řadových radních. V bývalém vedení města fungovali primátor, šest náměstků a čtyři radní. Nově bude mít Vančura pod sebou hned deset náměstků primátora.

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„Shodli jsme se na tomto uspořádání, aby to bylo srozumitelné zaměstnancům radnice i veřejnosti,“ objasnil Vančura. „Potřebujeme silný a připravený tým. Ne jednoho člověka, který rozhodne o všem, ale skupinu lidí, kteří mají zkušenosti a dokážou převzít odpovědnost za rozvoj města.“

Souvisí to také se změnami kompetencí. Dosud platilo, že náměstek mohl mít nějakou oblast na starost, ale zároveň ji předal radnímu, který byl v hierarchii níže. Teď se gesce nepřekrývají a každý politik má svoji oblast.

Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Na ustavujícím zastupitelstvu Zlína byl primátorem zvolený Čestmír Vančura (Zlín 21). (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
Četmír Vančura (Zlín 21) byl zvolený primátorem města Zlína. (12. listopad 2026)
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„Chystáme především změny v organizaci práce a spoléháme na schopnost úřadu řídit město společně s námi,“ zmínil Vančura. „Proto proběhly změny v postavení radních. Všechna místa budou s plnou kompetencí i odpovědností. Od primátora čekáte správná rozhodnutí a k tomu potřebuju mít správné informace,“ vyzdvihl primátor, podle něhož silná radnice rovná se silné město.

Tři nebo čtyři miliony navíc za čtyři roky?

„Když jsme před čtyřmi lety začínali, mělo město rozpočet 2,7 miliardy. Teď je to přes čtyři miliardy a tři miliardy máme v investicích v rámci ITI. Je to náročné, potřebujeme vymezit kompetence a získat efektivitu,“ upozornil ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS).

Nová městská rada

- Čestmír Vančura (Zlín 21) – primátor, strategický rozvoj města, vnější vztahy a koordinace řízení městských společností

- Věra Stojar (STAN) – kultura, památková péče a cestovní ruch

- Kateřina Francová (STAN) – sport a tělovýchova, městská zeleň a zdravotnictví

- Ivo Mitáček (STAN) – bezpečnost, krizové řízení a doprava

- Zdeněk Ptáček (Zlín 21) – územní plánování

- Kateřina Pešatová (za Zlín 21) – investice a místní části

- Martina Hladíková (ODS) – školství

- Miroslav Chalánek (ODS) – ekonomika, finance a energetika

- Aleš Dufek (KDU-ČSL) – správa majetku a vnitřní správa magistrátu

- Vojtěch Volf (KDU-ČSL) – sociální oblast

- Jiří Robenek (Zlín Srdcem) – informatika, digitalizace a bydlení

Změna struktury rady však přinese i větší náklady. Podle Chalánka se měsíčně zvýší o 62 919 korun, za celé čtyřleté období tak půjde o tři miliony korun.

S tím však nesouhlasí bývalý primátor Jiří Korec (ANO), který je nyní v opozici. „Podle našich propočtů to bude částka více než čtyři miliony korun. A to neřešíme odvody, další věci a že částka v roce 2027 vzroste,“ zdůraznil Korec a požádal o písemné zaslání celkových nákladů, aby je šlo porovnat s částkou vyplacenou dřívější radě.

Podle něj je otázkou, jak bude deset náměstků fungovat v praxi a proč vůbec takový počet vzniknul. „Je tam nedůvěra mezi koaličními partnery, jsou tam neustálé neshody. Viděli jsme to během celého povolebního vyjednávání,“ řekl Korec. „Vnímám nedůvěru mezi partnery a neschopnost se domluvit. Ve výsledku je to rádoby kompromisní řešení, ale abnormálie, nechci říci paskvil.“

„Je nestandardní, že máme deset náměstků primátora. Nestalo se to nikdy nikde v republice,“ řekl zastupitel a bývalý náměstek Pavel Brada (ANO) s tím, že město má jednat odpovědně a hospodárně.

Vyšší částku vyplácenou členům rady zmínil v rámci diskuze rovněž koaliční zastupitel a nově zvolený předseda finančního výboru Tomáš Dudák (Zlín 21). Podle něj půjde dokonce o 80 tisíc korun měsíčně. Odmítl však Korcova slova o valorizaci vyplácené sumy v dalších letech a tím i vyšších nákladech.

„Argument, že po valorizaci to bude jinak, je mimo. Jinak by to bylo za každých okolností,“ sdělil Chalánek.

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Podle Aleše Dufka (KDU-ČSL) vznikl tento způsob fungování až na konci koaličního vyjednávání a šlo o výsledek neformálního setkání členů rady. „Kdybychom nechali starý systém, byl bych například já náměstkem s gescí majetek a sociální věci. A delegoval bych ji na radního Volfa,“ poukázal. „Teď je to tak, aby nebylo možné se vymlouvat, kdo má co na starosti. Přímá odpovědnost je daná.“

„Myslím si, že je to (deset náměstků) naše věc. Pro mě není argument, že když to někdo dělá nějak, tak to musíme dělat stejně. Je čas, abychom věci dělali po svém a neřídili se konzervativními pravidly v oblasti řízení,“ dodal Vančura.

Neuvolněný primátor

Počet členů rady, kteří jsou uvolnění ze zaměstnání, zároveň klesl oproti minulému období ze sedmi na šest. Neuvolněným naopak bude třiasedmdesátiletý Vančura. Nemá totiž uzavřený klasický pracovní poměr.

„Vyvolalo to veřejnou diskuzi a rozumím, že neuvolněný primátor bude vyvolávat otázky, zda budu mít dostatek času a prostoru věnovat se městu,“ podotkl Vančura. „Mohu všechny ujistit, že to zvládnu. Chci, abyste posuzovali naši práci nikoliv tímto prizmatem, ale podle našich výsledků. Zlín pro mě není vedlejší aktivita, tomu snad věříte. Chci mu věnovat maximum svého času, zkušeností a energie,“ naznačil.

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Zajímavostí je, že některé důležité resorty jako finance či majetek povedou neuvolnění radní, což je podle Korce „nezodpovědné pro rozvoj města“, stejně jako pozice Vančury jako neuvolněného. Mezi uvolněná místa naopak přibyla oblast IT a digitalizace.

„Nespojoval bych množství práce s tím, jestli je daný člověk uvolněný, nebo neuvolněný. Máte svoji kompetenci a odpovědnost,“ reagoval Chalánek. „Členové rady souhlasili, že danou práci odvedou a jestli to zvládnou za osm, nebo dvanáct hodin, to je jejich věc,“ poznamenal Vančura.

Zmíněný větší důraz na IT není jedinou novinkou ve vedení města. Vznikl také odbor investic, který povede Kateřina Pešatová (Zlín 21) a Vančura na něj klade velký důraz. „Máme před sebou významné akce, které potřebují větší koncentraci, aby se příprava investic zvládla,“ vysvětlil. „Máme také potřebu jinak pracovat s řízením vedoucích odborů. Projdeme každý odbor a budeme řešit jeho výsledky a organizaci práce,“ dodal.

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