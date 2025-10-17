Hnutí ANO plánuje, jak za rok odstavit vsetínského starostu Jiřího Čunka

Milan Libiger
  12:42aktualizováno  12:42
Starostou Vsetína byl už třikrát a do čela města se lidovec Jiří Čunek vrátil na podzim 2022. Tehdy sice komunální volby vyhrálo ANO, ale koaliční vyjednávání vedla k tomu, že si do křesla starosty opět sedl Čunek. Tato situace už by se ale opakovat neměla.
Hnutí ANO, povzbuzené výsledky ze sněmovních voleb, chce mít ve Vsetíně starostu. Komunální volby se konají příští rok na podzim. „Hlásíme se k tomu, že budeme usilovat o vedení města, a to včetně mě,“ potvrdil místostarosta Pavel Bartoň, který se v parlamentních volbách stal poslancem.

Ve vedení Vsetína zůstává, a pokud by se stal za rok starostou, mohl by mít jen neuvolněný post, podobně jako senátor Čunek.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

„Bude to úkol pro místní organizaci ve Vsetíně. Měli by složit kandidátku tak, aby její ambicí bylo místo starosty ve Vsetíně,“ poznamenal hejtman a krajský předseda ANO Radim Holiš, který je jedním z hlavních Čunkových politických konkurentů.

Holiš se stal hejtmanem právě po Čunkovi. A teď by byl rád, kdyby ho porazil (byť nepřímo) i ve Vsetíně. „Nemám s tím problém,“ řekl k ambicím ANO Čunek.

„Je to v zásadě politický boj a tomu se bránit nedá. Obrana existuje jen ta, že se uvidí, koho lidé budou volit. Mnohdy vítězí někdo, kdo je oblíbený, ale ještě neukázal, co umí. Bohužel volby většinou nejsou o rozumu, ale o pocitech a emocích,“ poznamenal.

Obhájit stávající a ovládnout další města

Čunek před třemi lety kandidoval na posledním místě kandidátky KDU-ČSL a díky preferenčním hlasům, kterých získal 2 020, se dostal na první místo. Lídr ANO Bartoň jich měl více (2 196).

Bartoň je i předsedou vsetínské okresní organizace ANO a také podle něho se mohou poslední výsledky hnutí propsat do komunálních voleb v celém regionu.

„Podle současného vývoje se to dá očekávat. Může se ale ještě cokoliv změnit, třeba nálada ve společnosti kvůli nějakým novým událostem, může přijít nová strana,“ připustil Bartoň.

Ve Vsetíně pouští ANO post starosty Čunkovi. Voliči ho chtějí, vysvětluje

Z krajského vedení ANO ale jasně zní snaha zaútočit na čela měst a obcí, kde hnutí ještě své zástupce nemá, a potvrdit úspěchy tam, kde už samosprávy přímo řídí. To platí pro Zlín, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Otrokovice či Holešov.

„Určitě budeme chtít nejen obhájit, ale i posílit své pozice, protože s námi spolupracuje spousta šikovných lidí,“ zdůraznil Holiš.

To platí i pro Rožnov pod Radhoštěm, kde Holiš býval starostou, než se stal hejtmanem. Také tam ANO poslední volby vyhrálo, ale je v opozici. Město nyní vede Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Přijde úspěch i na Slovácku?

„Máme tam teď pět zastupitelů a minimálně dva by mohli být lepším starostou, než je ten, kterého v Rožnově máme. Nedáváme si menší cíle než obsadit vedení měst,“ reagoval Holiš s tím, že pokud se nestane nic mimořádného, na rožnovskou radnici se vracet nebude.

Výčet měst v kraji, kde se chce ANO ještě více prosadit, by mohl pokračovat. Už dnes je součástí více než dvaceti vládnoucích koalic. Na kandidátce do parlamentních voleb mělo 16 komunálních politiků, což bylo mimochodem více, než nabídli Starostové a nezávislí.

Jednou z nich byla Monika Hubíková, místostarostka Slavičína. Jako čtverka kandidátky se poprvé dostala do Poslanecké sněmovny. „Ukazujeme, že jsme ve Zlínském kraji stabilizovaný tým. A nepolevujeme, právě naopak,“ tvrdí Holiš.

ANO míří do vedení měst ve Zlínském kraji, někde ale mohou hnutí obejít

ANO plánuje uspět také v Uherském Hradišti, kde je „pouze“ v koalici a má místostarostku, nebo v nedalekém Uherském Brodě, kde je aktuálně v opozici. „V obou městech bychom chtěli mít starosty,“ potvrdil předseda uherskohradišťské oblastní organizace ANO Pavel Ertl.

Ten je jedním ze tří zastupitelů ANO v Uherském Ostrohu a věří, že i tam hnutí posílí a bude jich mít minimálně o jednoho více. Místostarostou města je Tomáš Bravený, který byl desítkou kandidátky ANO v parlamentních volbách.

„Potenciál máme. Ale úspěch ve sněmovních volbách nemusí znamenat úspěch v komunálních volbách,“ je si vědomý Ertl. „Hlásí se do nich spousta neparlamentních stran a uskupení, která mohou na základě nabízených osobností získat voliče na svoji stranu.“

