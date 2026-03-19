Koncerty zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů loni navštívilo 43.204 posluchačů

Koncerty zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů konané v jejím sídle a open air koncerty na platformě Baťova institutu loni navštívilo 43.204 posluchačů. Podobnou návštěvnost měla filharmonie i o rok dříve. Mírně vzrostla průměrná návštěvnost abonentních a mimořádných koncertů filharmonie, loni dosáhla 708 posluchačů, což představuje 93 procent kapacity sálu. Zvýšil se i zájem o předplatné, sdělila dnes ČTK zástupkyně filharmonie Jitka Pethö. Filharmonie letos slaví 80 let od svého založení.
"Zájem publika se promítl také do prodeje předplatného. Na sezonu 2025/2026 si abonmá zakoupilo 1809 posluchačů, což představuje meziroční nárůst o více než čtyři procenta," uvedla Pethö.
Filharmonie se loni podílela na 120 uměleckých produkcích včetně Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae, který pořádá. Ve vlastní produkci uvedla 76 koncertů, pro cizí pořadatele odehrála 33 koncertů v České republice a devět v zahraničí. Orchestr vystoupil na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku a Německu.
"Uplynulý rok přinesl řadu zajímavých projektů i setkání s mimořádnými umělci z České republiky i ze zahraničí. Velmi si vážíme všech spoluprací, které našemu publiku umožňují setkávat se ve Zlíně s výraznými osobnostmi současné hudební scény," uvedl ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek.
Na koncertním pódiu se představili například houslistka Baiba Skride, pianista Jan Bartoš, dirigenti Robert Kružík, Tomáš Brauner, Leoš Svárovský či Maurice Cohn, violoncellista Darin Lambrev nebo pianista a skladatel Gil Goldstein. "Mezi další hosty patřili také pěvkyně Eva Hornyáková a Adriana Banásová, harfistka Kateřina Englichová, houslista Pavel Šporcl či klavírista Lukáš Vondráček. Se zlínským orchestrem spolupracoval i Český filharmonický sbor Brno nebo Vojenská hudba Olomouc," uvedla Pethö.