Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na kompromisním řešením, které se týká přechodového koridoru pro zvěř.
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Území v okolí Fryštácké přehrady u Zlína, kudy povede plánovaný dálniční...
Plánovaná trasa dálničního přivaděče, který k připravované D49 připojí Zlín.
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
Přechodový koridor má vzniknout u odbočky z hlavní silnice do Kostelce a Štípy. Ochránci chtěli, aby byl koridor delší a vymezený nově vysázenými stromy od silnice směrem ke golfovému hřišti, do něhož by zasahoval. Hejtmanství návrh odmítalo, protože k hřišti nemá majetkové vazby.

„Dokázali jsme jim to vysvětlit i prostřednictvím jejich nadřízených orgánů, s nimiž jsme jednali,“ nastínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).

„Domluvili jsme se na tom, že to budeme řešit jenom po golfové hřiště a dál už ne. Zůstaneme v rámci koridoru, který je pro přivaděč vymezený v územním plánu. A příprava poběží dál,“ upřesnil.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Požadavek vznesla Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). „Kompromisní řešení zahrnuje systém, který bude zpomalovat řidiče a monitorovat oblast termokamerami. Opatření v okolí přechodu trasy pro živočichy budou odpovídat tomu, aby byla bezpečná pro řidiče i zvířata,“ shrnula ředitelka odboru druhové ochrany AOPK Jindřiška Jelínková.

„Vyšli jsme kraji vstříc v tom, že jsme našli postup, který umožnil pokračovat v přípravě bez toho, aby se záměr vracel do nového posuzování vlivu na životní prostředí EIA. To by znamenalo možná i několikaleté zdržení,“ upozornila.

AOPK navrhlo už dříve, že jako řešení tady budou poprvé v Česku použity termokamery, které dokážou zachytit pohyb zvěře, již převedou přes cestu s pomocí světelného oznámení. To bude řidiče informovat o tom, že musejí snížit rychlost, zřejmě minimálně na 50 kilometrů za hodinu.

Plánovaná trasa dálničního přivaděče, který k připravované D49 připojí Zlín.

Původně měl kraj vysázet stromy ve formě koridoru až ke zhruba půl kilometru vzdálenému lesu, což by znamenalo zasáhnout do golfového hřiště. Nakonec bude výsadba jen po hranici hřiště.

„Budeme o tom jednat s vlastníky pozemků, kteří o tom zatím neví. Nebudeme ale muset pozemky vykupovat, bude stačit uzavřít smlouvu o věcném břemeni,“ přiblížil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Část přivaděče se bude muset oplotit a v místě přechodu zůstane volné místo. Podle Jelínkové tudy vede významný migrační koridor velkých savců.

Za tři roky jediné divoké prase

Doležel naopak říká, že tady téměř žádná zvěř nemigruje. „Tři roky jsme si vyřizovali řízení EIA a během té doby tam mělo projít jedno divoké prase. Kvůli tomu vznikne opatření, které bude i s novou výsadbou stromů stát desítky milionů korun,“ tvrdí Doležel.

Kraj se navíc bude muset o světelné zařízení i zeleň starat, což budou další výdaje. Původně navrhoval, že přes přivaděč postaví přechod pro zvěř, ochránci přírody ale upřednostnili toto řešení.

Námitky uplatnili v rámci spojeného stavebního a územního řízení. Doležel věří, že stavební povolení bude vydáno na konci letošního, nebo na začátku příštího roku. V roce 2027 by se mohlo stavět.

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Hejtmanství jde o čas, protože má od státu přislíbené peníze na výstavbu přivaděče, musí však začít v letech 2027 až 2029.

Přivaděč je nezbytný proto, že silničáři mají do poloviny letošního roku přivést dálnici D49 do Fryštáku, odkud potom pojede více aut do Zlína po stávajících cestách.

Úřad rozhoduje více než rok

Navazující částí přivaděče je obchvat zlínské čtvrti Zálešná, který připravuje město. Na obě akce stát slíbil poslat 780 milionů korun.

Zlínská radnice už ale přes rok s přípravou nepokrčila. Loni získala územní rozhodnutí, ale odvolaly se proti němu spolky Děti Země a Egeria. Když jejich odvolání začal řešit zlínský krajský úřad, nařkly ho z podjatosti. O ní už přes rok rozhoduje Dopravní a energetický stavební úřad v Praze.

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

„Pokud jde o časovou komplikaci, tu teď nelze přesně vyčíslit,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. „Nicméně fakt, že ani po roce nejsme schopni získat jedno stanovisko, je, mírně řečeno, stav k velkému zamyšlení.“

Doležel o tom jednal s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem. „Nemůže to přímo ovlivnit, ale může se dotazovat, proč se u tak významné stavby nekoná a leží to na stole, což je zvláštní,“ nastínil.

ŘSD chce letos začít vykupovat pozemky

Podle Doležela nejde o střet zájmů, protože přivaděč připravuje kraj jako samospráva, ale krajský úřad je státní správa. Kraj v roce 2023 uzavřel s městem deklaraci o spolupráci na těchto dvou cestách. Zavázal se také, že obě s pomocí státních peněz postaví.

První úsek přivaděče řeší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Povede od rondelu ve Fryštáku kolem přehrady na pilířích a svah mezi Malým a Velkým Kostelcem překoná v zářezu. Tamní obyvatelé požadovali tunel, ale s návrhem neuspěli.

„Byli bychom rádi, kdybychom do léta získali územní rozhodnutí, pak začneme vykupovat pozemky a podáme žádost o stavební povolení,“ naznačil šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Domnívá se však, že proti územnímu rozhodnutí přijde odvolání. Také proto si netroufá odhadnout, kdy by se mohlo stavět.

9. dubna 2026

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

21. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

