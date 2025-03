Při opilecké hádce bodla žena známého nožem do krku, u soudu dostala 8 let

Čtyřicetiletá žena po hádce napadla svého známého a bodla jej kuchyňským nožem do krku. Oba byli pod vlivem alkoholu. „Je mi to upřímně líto,“ prohlásila obžalovaná Jitka Vachová po vynesení rozsudku.

Jednání soudu se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná si ponechala lhůtu na odvolání. Státní zástupkyně s výrokem souhlasila a práva se vzdala.

Událost se stala na konci loňských prázdnin. Do rodinného domu v Koryčanech přijel společný známý obžalované a jejího přítele. Po předchozí vzájemné hádce a fyzickém konfliktu jej pak čtyřicetiletá žena intenzivně bodla kuchyňským nožem zespodu do krku.

Podle obžaloby to bylo v úmyslu usmrtit a bezprostředně směřovalo k dokonání toho, aby jiného úmyslně zabila. Způsobila muži bodnořezné poranění krku a pravé čelisti. Nůž měl 14 centimetrů dlouhou čepel a poranění zasahovalo do hloubky 2,5 centimetru. Vážně zraněného pak odvezla záchranka do nemocnice v Kyjově.

„Šlo o konflikt dvou osob, které mají problémy s alkoholem. Poškozený napadl obžalovanou, ta na to reflektovala, avšak neadekvátně. Nejednalo se z její strany o nutnou sebeobranu. Bylo štěstí v neštěstí, že jste nepropíchla krkavici nebo hrtan,“ poukázala předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. „Jen shodou šťastných náhod nedošlo k usmrcení poškozeného,“ doplnila.

Je závislá na alkoholu, prohlásili znalci

Soudní jednání bylo původně naplánováno na dva dny. Rozsudek nakonec padl dvě a půl hodiny po začátku jednání.

„Po nastudování kauzy jsme chtěli provést běžné hlavní líčení se svědky. Ale když jsme měli vazební zasedání, tak obžalovaná naznačila, že všeho lituje a chce prohlásit svou vinu. Proto jsme odvolali svědky. Dnes své prohlášení viny zopakovala, projevila upřímnou lítost, a řekla, že si je vědomá, jaké jsou její problémy,“ zdůvodnila předsedkyně soudu.

Ženě hrozilo 10 až 18 let vězení. Trest ve věznici s ostrahou a v délce trvání osmi let, tedy pod spodní hranicí, navrhovala státní zástupkyně.

„Zohlednili jsme prohlášení viny obžalované a také okolnosti případu. Také jí bylo uloženo ochranné protialkoholní léčení v ústavní formě. Znalci potvrdili, že obžalovaná je závislá na alkoholu s tím, že toto její jednání se může v budoucnu opakovat a že její pobyt na svobodě je nebezpečný,“ vysvětlila žalobkyně Renata Bártková.