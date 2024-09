Soud ve Zlíně se vrátil k tragickému výbuchu v Koryčanech. Odvolání zamítl

Dnes ale krajský soud ve Zlíně označil obě odvolání za nedůvodná a potvrdil předchozí rozsudek. Obhájce i státní zástupce mohou proti tomu podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

V minulém projednávání Šípek přiznal, že rodinný dům svépomocí opravoval a omylem navrtal plynové potrubí. Masivní výbuch si vyžádal životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů z Koryčan. Další dva utrpěli zranění, zranil se i Šípek.

Výbuch dům zcela zničil, značně poškodil i dva sousední rodinné domy. Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadovali u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun.

Soud ale vyplacení náhrady za nemajetkovou újmu obžalovanému nenařídil. Poškozené s jejich požadavky odkázal na občanskoprávní řízení.

„Státní zástupce podal odvolání v neprospěch obžalovaného do výroku o vině a také do výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Obžalovaný s uloženým trestem souhlasil. Odvolal se do viny, a to konkrétně proti části právní věty, v níž je mu přičítáno způsobení těžké újmy na zdraví, značné škody a smrti a na to navazující právní kvalifikace,“ upřesnila odvolání mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Muži hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení.