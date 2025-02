Slivovice tekla proudem a byla i exotika. V Ostrožské Lhotě koštovali pálenky

U vstupu dostanete malou štamprli, stylově zpracovaný katalog vystavovaných vzorků a patnáct kupónů, které můžete směnit za vystavované vzorky pálenek, letos třeba i pomerančovice. Vítejte na tradičním koštu slivovice v Ostrožské Lhotě, kterou ve vesnici roku 2023 pořádají za doprovodu písní místního Mužského pěveckého sboru už více než třicet let.

„Letošní košt je rekordní. Poprvé máme přes 500 vzorků, přes členy sboru jsme získali i rakiji z Chorvatska a slivovici z Rumunska,“ chlubí se mezinárodní účastí Silvestr Mach, jeden z hlavních organizátorů akce.

Symbolicky jich je 500+1. „Ještě nám nabízeli další, ale s díky jsme je odmítli a odkázali na příští rok. Je to na hraně, tohle stačí. Museli bychom přidávat další stoly a už by nebylo v sále místo,“ rozhlíží se Mach po zaplněném Obecním domě, kde se v sobotu po obědě bavilo na 200 milovníků ušlechtilých ovocných destilátů.

Kdo chtěl okoštovat zmíněnou pomerančovici Aleše Klenovského z Veselí nad Moravou, která vyhrála v kategorii ostatní pálenky, si ovšem musel hodně pospíšit. Exotická rarita zmizela jako první. „Škoda,“ litovala Zdena Zapletalová, jež přijela na košt se svojí kamarádkou Katarínou až z Chropyně.

Pálenka z borůvek je nezaujala, zachutnala jim vzácná oskerušovice i ořechovka. „Ale slivovice je slivovice,“ hlásí vedle sedící Stanislav Dufka, který pro místní zpravodaj o koštu každý rok referuje.

Rodinná tradice

Vzorků z trnek, durancií, pavlůvek, karlátek, rynglí se sešlo jako vždy suverénně nejvíce. Každý z pěstitelů dodal během ledna pořadatelům třídecový sodovčák svého výtvoru a po degustaci odborné komise zůstal zbytek pro slavnostní košt.

Vítězné slivovice domácího borce Josefa Bezděka bylo dostatek pro všechny. Podmínkou účasti totiž je, že případný šampion dodá navíc litr svého klenotu. Bezděkové, to je v Ostrožské Lhotě v pálení slivovice pojem. „Začal to taťka, který tady vyhrál hromadu koštů,“ usmíval se Josefův bratr David.

Hlavní cenu v podobě luxusní sady broušeného skla přebral za svého sourozence, který tentokrát chyběl. Vítěznou směs z durancií a pavlůvek ale připravovali předloni společně. Speciální fígl prý nemají.

„Nejdůležitější je držet po celou dobu kvas čistý a pak samotné pálení. Jenom mě zamrzelo, že hromada lidí prohodila, že jsme si nechali kořalku po taťkovi. Kdyby řekli, že nás to naučil dobře, potěšilo by mě to více než tento blbý vtip.“

V desetibodové škále dostala vítězná slivovice známku 9.98, stejně jako loňský přeborník. „Necháváme si fóra,“ směje se Silvestr Mach s tím, že desítku organizátoři v historii koštu trvajícího 32. ročníků ještě neudělili a kdoví, jestli někdy udělí.

V katalogu získala jako jediná maximálních pět hvězdiček, vzorky do známky 9.5 čtyři a tak dále až po jednu v případě nejméně povedených kousků, kterých je ovšem v Ostrožské Lhotě minimum. Hvězdičkový systém bodování má i praktický význam při samotném koštu. Jedna hvězdička rovná se jeden kupón, takže čím lepší slivovice, tím dražší.

Někteří na to jdou systematicky. Třeba domácí rodina Miklíčkových. V katalogu si odškrtnou vybranou pálenku, štamprli rozlejí na menší díly a pomalu ochutnávají. Košt prokládají jídlem, nabízí se škvarky, klobásky, chleba se sádlem. Zkrátka pochutiny, které ladí s pálenkou. Za půl dne tak v pěti vyzkouší bez následků přes 40 vzorků.

Paní Ludmila Miklíčková zkoumá některé už podruhé. Zároveň je i členkou degustační komise, která je v Ostrožské Lhotě jinak víceméně mužskou záležitostí, letos ji doplnila už jen Alžběta Weselá. Rekordní počet pálenek přitom vyžadoval i rekordní počet degustátorů (53).

„Za den tak jeden člověk zvládne maximálně čtyřicet vzorků,“ podotýká Ludmila Miklíčková. Pálenky se rozdělí do beden po zhruba dvaceti lahvích, hodnotí se anonymně a nejlepší postupují tříkolovým systémem až do finále, ve kterém se vybere vítěz. „Jsou tady výborné vzorky, fakt hodně dobré. Kolikrát není ani lhotská,“ oceňuje David Bezděk přespolní slivovice.

A co se stane se zbytky z původního množství bezmála 150 litrů destilátů? „Setřídíme je podle kvality a slejeme dohromady podle odrůdy. Používáme je pak při různých akcích, na zkouškách,“ vysvětluje Silvestr Mach. Láhev místní vyhlášené slivovice si z Ostrožské Lhoty odvezl loni třeba i prezident Petr Pavel při návštěvě obce.