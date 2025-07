Pětileté dítě se nacházelo v části bazénu, kde hloubka dosahuje 140 centimetrů. „Viděla jsem, že si chlapeček hraje ve vodě. Po chvilce jsem zahlédla jen jeho záda na hladině, jenže v té pozici zůstal nehybný už nějakou dobu. Už když jsem k němu šla, abych se ho zeptala, zda je všechno v pořádku, jsem viděla, že to nebude jen hra. Skočila jsem do vody, obrátila ho hlavou vzhůru a doplavala s ním ke břehu,“ popisuje plavčice záchranu chlapce.

Vytáhla dítě na okraj bazénu a ihned začala s oživováním. „Bylo viditelné, že vdechl vodu a má jí plná ústa. Po chvilce mi přišel pomoci nějaký pán, byl to voják z povolání. Kontroloval, jestli dělám vše správně a byl připravený mě případně vystřídat. Po pár minutách intenzivní masáže začal naštěstí chlapeček dýchat sám. Pořád byl ale ještě v bezvědomí,“ uvedla dívka.

Podle jejích slov přijela po pár minutách policejní hlídka, v tu dobu už chlapeček dýchal. Chvíli po policii byla na místě i záchranka. Když se zdravotníci k dítěti přiblížili, probralo se a začalo plakat. „Záchranáři viděli, že má dítě stále vodu v plicích, tak jej přemístili do sanitky a počkali na vrtulník, který ho dopravil do nemocnice v Brně,“ dodala Barbora Stuchlá.

Koupaliště Širůch ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

Dvaadvacetiletá studentka umění na olomoucké univerzitě pracuje na staroměstském koupališti jako brigádnice třetím létem. Tak dramatické okamžiky ještě nezažila. „Jsem samozřejmě ráda, že vše dopadlo dobře. Těžko bych se smiřovala s tím, kdyby to bylo jinak. V ten moment jsem jednala jako stroj, úplně automaticky,“ uvedla.

Zaregistrovat že má v bazénu dítě problém, není podle odborníků nic jednoduchého. „Když se topí dospělý člověk, začne okamžitě křičet o pomoc. To ale neplatí u malých dětí, které se leknou a většinou se hned napijí vody. Jejich malé plíce se vodou hodně rychle naplní,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Gabriela Netopilová.

Podle ní bylo obrovským štěstím, že službu na koupališti ve Starém Městě měla právě Barbora.

Na koupališti řeší spíš bodnutí vosou a odřeniny

Plavčíci sice procházejí kurzy, kde se učí zachraňovat tonoucí a poskytnout jim první pomoc. Reálně se ale do takové situace dostanou jen málokdy. Na staroměstském koupališti zatím takový případ nezaznamenali.

„Na koupališti se řeší spíš bodnutí vosou, pády a odřeniny. Desítky let se nemusí nic stát a pak přijde okamžik, kdy se ukáže, že plavčík není jen figurka postávající u bazénu, ale že má nesmírně důležitou práci,“ podotkl starosta Starého Města Martin Zábranský.

„Samozřejmě bych byl úplně nejraději, kdyby k takové situaci nikdy nedošlo, ale když už se tak bohužel stane, je dobré vědět, že ve Starém Městě umí krizové situace řešit s chladnou hlavou,“ řekl starosta „Její čin byl fantastický. Nezpanikařila a udělala přesně to, co bylo třeba. Rodiče chlapce jí už poděkovali a samozřejmě i my za město zvažujeme způsob, jak ji ocenit,“ dodal.

Podle informací zdravotníků bylo dítě po důkladné kontrole po třech dnech propuštěno do domácí péče. Případem se zabývá také Policie České republiky. Podle slov tiskového mluvčího Radomíra Šišky se zřejmě jednalo o souhru nešťastných náhod.

Práce plavčíků je mimořádně zodpovědná a náročná, protože zájemci musí znát zásady první pomoci a projít důkladnými kurzy. Přitom v menších městech a obcích jde jen o sezonní brigádníky, které si na letní měsíce najímají organizace provozující koupaliště.

Když je špatné počasí a bazén je zavřený, zůstávají bez odměny doma. „Je to řehole, proto máme k této práci pokoru a jsme jim vděční,“ zdůraznil starosta Zábranský.

Záchranáři apelují na rodiče dětí

On i záchranáři apelují na rodiče, aby své malé děti důkladněji hlídali a neztráceli je z očí. „Zejména bychom chtěli upozornit na případy, kdy neplavce u vody spustí z očí dospělý člověk nebo ho dá na hlídání starším sourozencům. Neplavec přitom nemá na sobě ani žádnou formu ochrany před tonutím,“ zdůraznila mluvčí záchranářů Netopilová

Hned na začátku prázdnin se ve Zlínském kraji staly dvě takové události. Obě děti měly velké štěstí. V jednom případě se na místě nacházel zkušený lékař, který okamžitě zahájil resuscitaci, ve druhém odvedla perfektní práci plavčice ve Starém Městě.

„S takovou situací se setkala poprvé v životě, zachovala chladnou hlavu a svou okamžitou reakcí zachránila tonoucímu dítěti život. K té nejhorší možné tragédii, jen díky šťastné shodě náhod, tak ani v jednom z případů nedošlo,“ dodala Netopilová.

Tonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou úrazové smrti u dětí. Ročně takto zemře v průměru 180 lidí.