Od ledna je vedoucím nového odboru strategického rozvoje a obchodu, který vznikl na začátku roku při reorganizaci Kovedu sloučením dvou jiných odborů, z nichž se stala pouze oddělení. Šlo o oddělení dopravního provozu a oddělení komunikace a propagace. Místo čtyř odborů má tak Koved už jen tři.
Reorganizace se chystala loni a nově vzniklý odbor obnáší pouze pozici vedoucího, jímž se stal Štětkář. Nové místo získal bez výběrového řízení. „Mám na starosti některé strategické projekty společnosti, zejména další rozvoj mobilní aplikace Fairtiq,“ přiblížil Štětkář.
Štětkář jako jednatel skončil, protože si přes dvě spřátelené společnosti koupil firemní Škodu Octavia za mírně nižší cenu. Krajská rada ho jako valná hromada Kovedu odvolala pro ztrátu důvěry. Nový jednatel Kovedu Martin Richtar ho následně oslovil a zaměstnal kvůli jeho odborným znalostem.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o člověka, který má zkušenosti z oblasti veřejné dopravy a zaváděl mobilní aplikaci Fairtiq do systému Integrované dopravy Zlínského kraje, bude mít na starosti některé strategické projekty společnosti. Zejména další rozvoj mobilní aplikace Fairtiq,“ nastínil Richtar.
Zmínil také to, že kraj chystá výběrové řízení na linkovou autobusovou a regionální vlakovou dopravu, k čemuž se budou Štětkářovy zkušenosti hodit. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Radka Doležela není rozpor v tom, že Štětkář jako jednatel ztratil důvěru a nyní pracuje ve vedoucí pozici krajské firmy.
„Důvěru ztratil vůči krajské radě, ale rada neurčuje zaměstnance, ty si vybírá jednatel společnosti,“ reagoval Doležel a upozornil také na Štětkářovy znalosti nejen ohledně aplikace Fairtiq. „Nový jednatel vytvořil novou strukturu Kovedu a dosadil si tam lidi, zřejmě se spolu domluvili,“ naznačil.
Stranická příslušnost údajně roli nehrála
Štětkář byl jedním z jednatelů krajských firem, kteří se do funkce dostali po vítězství hnutí ANO v krajských volbách v roce 2021. Je členem téhož hnutí stejně jako hejtman Radim Holiš nebo jeho náměstek Doležel. Podle Doležela to ale nehrálo roli. „Je to odpovědnost manažera,“ uvedl.
Škoda způsobená Štětkářem byla původně vyčíslena na 17 tisíc, po započtení DPH je ale podle Doležela jenom šest tisíc korun. A byla již zaplacena. Vozidlo také prošlo pár měsíců před prodejem servisem na účet Kovedu.
„Auto se spravilo a až po několika měsících se rozhodlo, že se pořídí nové a staré prodá. V době, kdy se opravovalo, se to nevědělo,“ řekl Doležel.
Krajská opozice zatím nemá o situaci bližší informace. „Situace nebyla projednána ani na posledním výboru pro dopravu, kde máme svého zástupce,“ sdělil opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Ohledně stejné stranické příslušnosti (ANO) bychom neradi spekulovali. Počkáme na vyjádření pana náměstka Doležela, které očekáváme na nadcházejícím krajském zastupitelstvu,“ dodal.