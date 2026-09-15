Kovozoo představí um řemeslníků, v replice huti se bude tavit železná ruda

Autor: ČTK
  16:25aktualizováno  16:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku představí v sobotu um řemeslníků. Návštěvníci uvidí práci sklářů, hrnčířů nebo svářečů. K vidění bude i replika historické hutě, v níž se bude tavit železná ruda. Zájemci si vyzkoušejí kovářství, truhlářství, výrobu keramiky, ševcovské řemeslo, svařování kovu, výrobu dekorací, drátování šperků a další kreativní disciplíny. ČTK to sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.

Pátý ročník akce nazvané Umění a řemeslo bude zaměřený zejména na evoluci zpracování kovů. Muzeum jihovýchodní Moravy nabídne historickou podívanou, a to tavení železné rudy v replice hliněné hutě tak, jak to dělali slovanští předci. "Na tento proces naváže ukázka tradičního odlévání kovů a následné zpracování rozžhaveného materiálu, které předvedou zkušení kováři," uvedla Juřenová.

Pod dohledem odborníků si lidé budou moci vzít do ruky svářečku a z kovového šrotu vytvořit vlastní umělecké dílo. Podle organizátorů dorazí i mistr sklář ze Žďáru nad Sázavou s mobilní sklářskou pecí, aby předvedl tvarování žhavé skleněné hmoty a foukání skla. "Chceme lidem ukázat, že tvořit vlastníma rukama přináší obrovskou radost. Každý z nás má v sobě ukrytý talent, jen mu dát tu správnou příležitost vyniknout," řekla Juřenová.

Na akci, která začne v 9:00 a potrvá do 17:00, nebude chybět ani dílna zaměřená na tvorbu z odpadových materiálů. Opět se představí i studenti a učitelé několika středních škol. "Pro žáky devátých tříd, kteří se právě rozhodují o své budoucí kariéře, představuje festival ideální příležitost vidět technické a umělecké obory v reálné, moderní a atraktivní praxi," uvedli pořadatelé.

Pro rodiny s dětmi bude připraven doprovodný program včetně jízd silničním vláčkem, připravena bude také ruční drezína. Organizátoři chystají i obří bublifuky, malování na obličej, skákací hrad a řetízkový kolotoč. Otevřena bude také kompletní expozice Kovozoo včetně muzea veteránů a muzea kovářského řemesla. Podrobnosti jsou na webu.

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