Kovozoo ve Starém Městě v příštím týdnu nabídne festival strašidel a hororu

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku po roce opět nabídne festival strašidel a hororu. V sobotu 7. listopadu si v ní zájemci budou moci obejít stanoviště inspirovaná horory. Pořadatelé chystají také ohňovou a vědeckou show. Lidé si prohlédnou i Teslovy transformátory, tedy přístroje, které vyrábějí blesky. Akce Strašidelná zahrada se uskuteční od 15:00 do 21:00, sdělila dnes ČTK Martina Juřenová z pořádající skupiny společností REC Group.
Strašidelných zastavení bude letos 15, ve srovnání s loňskem o tři méně. "Návštěvníci na nich potkají oblíbené postavy z děsivých i popkulturních příběhů. Chystá se na ně například krvavý klaun Pennywise, monstrózní Demogorgoni nebo svérázná rodinka Addamsových. Některá ze stanovišť budou označena doporučením pro návštěvníky starší 16 let, protože nabídnou výrazně intenzivnější a děsivější zážitky," uvedla Juřenová.
O stvůry i kulisy se starají přímo zaměstnanci firem ze skupiny REC Group, kteří zastavení chystají z různých odpadních materiálů a starého harampádí. "Při přípravě stanovišť, na nichž týmy zaměstnanců pracují dlouhé týdny, je kladen velký důraz na originální a udržitelné řešení. Klíčovým prvkem je kreativní využití odpadních materiálů k tvorbě dekorací, čímž demonstrujeme princip druhé šance pro odpady, který je hlavním cílem holdingu REC Group," uvedl generální ředitel REC Group Bronislav Janeček.
Nejpropracovanějším místem večera by mělo tradičně být stanoviště nazvané Peklo čertů krampusáků. "K navození temné a mysteriózní atmosféry využije moderní techniku – od hry světel, zvuku, dýmu a ohně až po videomapping. Pořadatelé zároveň kladou vysoký důraz na kvalitu a propracovanost masek i kostýmů," uvedla Juřenová.
Stanoviště ÚDiF, tedy Úžasné Divadlo Fyziky, představí vedle světelných a ohňových prvků podle organizátorů i lehce strašidelné fyzikální pokusy. Do Starého Města se znovu sjedou též fanoušci v kostýmech postav z amerického filmu Predátor. Součástí 14. ročníku akce, jejíž hudební doprovod obstará kapela FreeTom, bude také návštěva terária se strašidelnou výzdobou. Na odvážlivce tam čeká více než 100 exotických zvířat v 55 druzích. "Skupina nadšenců Crazy Electronics předvede atraktivní show s Teslovými transformátory a blesky v rytmu známých hudebních melodií," doplnila Juřenová.
Kovozoo sídlí v areálu někdejšího cukrovaru. Nabízí stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem. Kovozoo patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce ve Zlínském kraji. Loni ji navštívilo téměř 189.000 lidí.