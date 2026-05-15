Kovozoo ve Starém Městě vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Mareše

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Štěpána Mareše. Známý je především díky komiksu Zelený Raoul, který léta vycházel v časopisu Reflex. Vytvořil i další komiksy, karikatury známých osobností, vtipy a provokativní ilustrace. Výstava bude přístupná od 1. června do 30. srpna, sdělil ČTK za organizátory Jan Svoboda.
Návštěvníci uvidí průřez Marešových prací. Chybět nebudou kresby a malby z autorovy volné tvorby, které nejsou veřejnosti tolik známé. "Návštěvníci si budou moci prohlédnout originály i výtisky legendárního komiksu Zelený Raoul, kde nechybí kontroverzní díly, které vyvolaly soudní spory. Vystaveny budou také komiksy o historických osobnostech a knižní ilustrace, například Kafkova Abeceda nebo Dobré ráno všem," uvedl Svoboda.
Příchozí si dále prohlédnou kresby žen a různých fantaskních výjevů z posledních deseti let. "Výstavu doplní také obrazy, které ukazují Marešovu malířskou polohu. V roce 2023 byla vydána k příležitosti autorových padesátých narozenin poprvé v jeho kariéře limitovaná edice grafický listů. Na nich jsou motivy, které reprezentují průřez tvorbou, podobně jako tato výstava. Tato autorem signovaná a značená díla budou také prezentována," doplnil Svoboda. Vystaveny budou též některé osobní předměty a fotografie třiapadesátiletého kreslíře.
O své kariéře Mareš na webu uvádí, že začátkem 90. let nejprve nabízel komiksy periodikům. K jeho překvapení mu některá média vyšla vstříc. Marešovy příběhy vydávaly nejprve časopisy Kometa, Stadion, Pivní kurýr, později také Nedělní Blesk a deník Práce. Poté Mareš 28 let do roku 2022 kreslil komiksový seriál Zelený Raoul pro časopis Reflex, v němž se nezřídka strefoval do politiků, některé také nemilosrdně karikoval. Jeho ilustrace se staly předmětem několika soudních sporů. Po odchodu z časopisu začal Mareš více vystavovat.