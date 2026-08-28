Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

Majitel svůj červený stroj značky Yamaha zaparkoval u firmy, kde pracuje, v pátek, klíče zůstaly v zapalování a na řídítkách nechal také svou přilbu. Když pak v pondělí ráno zjistil, že motocykl nestojí na svém místě, oznámil krádež na policii.
Pátrání po stroji v hodnotě minimálně 40 tisíc korun, který jeho majitel koupil za 55 tisíc před dvěma lety, přineslo zvrat už po necelém týdnu. A nebylo to v místě, kde se motocykl ztratil, ale o 20 kilometrů dál, v Holešově.
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„Současný a bývalý kriminalista si v době svého volna při procházce všimli na parkovišti přímo u policejní školy podezřelého červeného skútru. Na stroji totiž někdo částečně zamazal zadní registrační značku bílou barvou. Policisté okamžitě pojali podezření, že se jedná právě o odcizený skútr a prostřednictvím operačního důstojníka si ověřili, že se nemýlili,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Kriminalistický technik pak místo ohledal a zajistil stopy. Kriminalisté už po pár dnech věděli, kdo má krádež na svědomí.
Šestadvacetiletý muž se ke svému jednání přiznal. V průběhu prověřování vyšlo najevo, že tato krádež nebyla jediná. „Povedený mladý muž má na svědomí také odcizení kabeláže a pásové mědi v Otrokovicích za téměř 60 tisíc korun,“ doplnila mluvčí s tím, že za krádeže mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.