Kraj chystá úpravy domova pro lidi s postižením na Uherskohradišťsku

Zlínský kraj chystá stavební úpravy domova pro lidi se zdravotním postižením ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Pokračuje také v modernizaci kuchyně Domova pro seniory Burešov ve Zlíně a ve Vsetíně připravuje projekt komunitní sociální služby se zvláštním režimem pro 14 klientů. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Snažíme se postupně obnovovat majetek v sociální oblasti tak, aby odpovídal současným potřebám klientů i poskytované péče. Ve Starém Městě nás čeká významná investice do stavebních úprav, které zlepší fungování celého zařízení a jeho zázemí," uvedl krajský radní Miroslav Zemánek (TOP 09).
Úpravy ve Starém Městě mají zařízení lépe přizpůsobit potřebám klientů, včetně lidí s vysokou mírou podpory a omezenou schopností pohybu. Součástí bude i vybudování příjezdové cesty k areálu. Předpokládané náklady dosahují 40,1 milionu korun, dokončení je plánováno na září 2028.
"Potřeby klientů se promítají také do podoby prostředí, ve kterém tráví svůj každodenní život. Modernizace zařízení má proto reagovat na jejich aktuální potřeby a na rozsah péče, kterou potřebují. Projekty ve Starém Městě, na Burešově či ve Vsetíně představují konkrétní změny, jež mají přímý dopad na kvalitu života klientů i na práci lidí, kteří o ně pečují," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Přestavba kuchyně v domově ve zlínském Burešově bude stát přes 37 milionů korun, hotová má být podle plánu letos v prosinci. Ve Vsetíně chce kraj investovat do nové komunitní sociální služby se zvláštním režimem pro 14 klientů. "Vzniknou tři bezbariérové domácnosti pro šest, tři a pět klientů. V domácnostech bude přítomen personál, pro který bude v objektu vybudováno potřebné zázemí. Komunitní bydlení se má v maximální možné míře přiblížit klasickému rodinnému bydlení," uvedla mluvčí. Stát to bude téměř 41 milionů korun, předpokládaná evropská dotace činí přes 34,2 milionu korun. Hotovo by mělo být příští rok v prosinci. Kraj také připravuje modernizaci Domova pro seniory v Buchlovicích na Uherskohradišťsku.