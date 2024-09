Jedno lůžko za šest milionů. Kraj řeší, jak se postarat o lidi s demencí

Už vybrali firmu, která se má postarat o výstavbu, vyřizují stavební povolení a počítají s tím, že nové zařízení pro lidí s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence má fungovat v roce 2026. Domov se zvláštním režimem Račín bude kroměřížskou radnici stát více než 92 milionů korun a jeho kapacita bude 23 lůžek. Vznikne na místě zbouraných přízemních městských bytových domů.

Nejen v tomto městě dobře vědí, že poptávka po těchto službách pro lidi trpící různými typy demencí se stále zvyšuje.

„Je úkolem radnice se o tyto občany postarat,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Podobně uvažuje také hejtmanství, jež chce více propojit zdravotní a sociální služby. Připravilo proto dokument, s nímž se včera seznámili krajští zastupitelé. Jeho součástí je i výstavba nových pobytových zařízení sociálních služeb s navýšením lůžek v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pro seniory s demencí. Chystá se například ve Zlíně, Holešově a Koryčanech. Plánovaný je také vznik lůžek odlehčovací služby ve Velehradě.

„Naší strategií není suplovat terénní služby. Řada lidí chce ve stáří zůstat doma, ale pro někoho to není možná či vhodná varianta. Pak přichází na řadu pobytová služba,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Hana Ančincová.

Dva a půl tisíce lůžek zdaleka nestačí

Za posledních zhruba patnáct let se výrazně proměnila struktura klientů v domovech. Dříve šlo spíše o penziony pro seniory, dnes to jsou zařízení poskytující zdravotní péči, a to i pro lidi ve třetím a čtvrtém stupni příspěvku na péči. Jedná se o až 85 procent seniorů v těchto zařízeních.

„Ti přitom potřebují vysokou míru podpory,“ upozornila Ančincová. „I proto už nyní jde o specializovanou zdravotně-sociální péči.“

V kraji je nyní v domovech pro seniory 2 500 lůžek, jenže ty nebudou stačit. Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se Zlínský kraj do tří až čtyř let stane nejstarším v zemi a bude jich potřebovat dvojnásobek. Vznik jednoho lůžka přitom nyní podle hejtmanství vyjde v přepočtu na šest milionů korun.

„To je šílená částka. Navíc se prodražuje provoz sociálních služeb, protože náklady rostou, ale příspěvek od státu nikoliv,“ líčí Ančincová.

V domovech pro seniory proto vyčleňují lůžka, která budou použitá právě pro lidi s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Například v Uherském Hradišti nyní sídlí domov pro seniory v nevyhovujících podmínkách, proto v řádu několika let chystá stěhování a rozdělení kapacit. Domov pro seniory se přestěhuje do areálu bývalé nemocnice do míst, kde dříve stávala chirurgie. Domov se zvláštním režimem pak zamíří do obce Velehrad. Obě místa budou mít kapacitu 70 lůžek.

„Poptávka po lůžkách pro tento typ klientů se zvyšuje. V domově se zvláštním určením máme nyní 32 míst a v pořadníku je přes sto žádostí,“ sdělila Marie Fremlová, ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště. „Posuzují se individuálně a podle sociální situace daného člověka. Obecně to však jsou silné životní příběhy. Pokud má například někdo v rodině seniora trpícího těžkou demencí a je u něj zachovaná mobilita, pak je v obrovsky obtížné situaci, aby se o něj zvládl v domácích podmínkách postarat.“

Pro soukromníky jde o zajímavý byznys

Do zdravotnické sítě se také v posledních letech začínají stále častěji zapojovat soukromníci, pro něž jde o výdělečný byznys. Například skupina Penta provozuje Alzheimer Home ve Zlíně a bude stavět další zařízení ve Vsetíně.

Přidávají se i města. Zlínský magistrát začal letos v létě opravovat objekt sociálních služeb v Malenovicích. Vznikne tam domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí, kapacita bude 40 lůžek a provozovat jej bude místní pobočka Naděje. Rekonstrukce potrvá do příštího roku, domov by se měl otevřít na začátku roku 2026.

„S ohledem na demografický vývoj v rámci Zlínského kraje a také zvýšení počtu osob s demencí je kapacita tohoto druhu služby nedostatečná a je žádoucí ji posílit,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Valašské Meziříčí společně s Diakonií pak zahájilo přestavbu prvního podlaží Domu sociálních služeb v Žerotínově ulici. Potrvá do listopadu a vznikne dalších třináct lůžek pro lidi s demencí, celkem jich tak zde bude 55.

Motivovat radnice k investicím v této oblasti chce i Zlínský kraj. Na zmíněný domov ve Zlíně pošle přes 23 milionů korun a pomůže rovněž Kroměříži, Valašskému Meziříčí a dalším městům. Má jít o deset procent z celkových nákladů na investici. Kromě toho hledá pozemek na Zlínsku, kde by mohl postavit další domov.