O čem se hlasuje? Kraj poprvé odtajnil materiály, Zlín s tím nepočítá

Předcházíme spekulacím, usnadňuje nám to komunikaci s veřejností a zvyšuje zájem o regionální politiku. Takové přínosy vidí města a kraje ve zveřejňování podkladů pro hlasování svých zastupitelů.

K obyvatelům se tak ještě před schvalováním dostávají informace o rozdělování příspěvků a dotací, chystaných investicích, rozpočtu, opravách, územních plánech a podobně.

Teď mají stejnou možnost i obyvatelé Zlínského kraje. Ten nově na svých webových stránkách zveřejňuje všechny body připravené pro jednání zastupitelů včetně návrhů usnesení, důvodových zpráv, analýz nebo rozpočtového krytí.

„Museli jsme k tomu pořídit nový systém, který dokáže překlopit velké množství dat. Pracovníci odborů se také museli naučit s ním pracovat. Je to poprvé v historii kraje, kdy běžní lidé budou mít k dispozici stejné informace a materiály, které dostávají zastupitelé,“ upřesnil hejtman Radim Holiš.

Informace najdou lidé na krajském webu

Před jednáním zastupitelstva na konci loňského roku si tak zájemci mohli na webových stránkách Zlínského kraje najít totožné podklady, které dostali zastupitelé. Z nich mohli například zjistit, že kraj chce přesunout z loňského rozpočtu na letošní rok 800 milionů korun, které ušetřil na výdajích. Jde o finance určené na rozvoj regionu, posloužit by měly na investice i na neinvestiční výdaje.

V dokumentech také bylo možné najít žádost rektora zlínské Univerzity Tomáše Bati Milana Adámka o změnu ve financování stavby nového sídla Fakulty technologické. Kraj jí totiž slíbil dotaci ve výši 200 milionů korun rozloženou podle smlouvy do několika let. Stavba se ale o měsíc posunula a univerzita nestihla do poloviny listopadu profinancovat nasmlouvaných 10 milionů, ale jen 740 tisíc korun.

Zastupitelé proto schvalovali změnu smlouvy. Dalších 100 milionů musí škola vyčerpat do srpna příštího roku a 80 milionů do května 2026.

Všechny tyto informace jsou teď dostupné na webu kraje.

„V rámci transparentnosti je každé zveřejnění v pořádku. Část lidí se může zajímat třeba o informace o rozpočtu,“ myslí si náměstek hejtmana David Vychytil, který má na starosti ekonomiku.

V dokumentech musí být skryty citlivé údaje

Kraj tuto změnu připravoval skoro rok. Materiály totiž obsahují citlivé soukromé údaje a bylo potřeba celý proces zabezpečit po technické i právní stránce.

„Nyní jsme připraveni informace sdílet, aniž by došlo k ohrožení zákonných norem či práv občanů,“ ujistil hejtman.

Všechny materiály musí projít anonymizací kvůli chráněným údajům. Některé přílohy vyžadují před zveřejněním více práce, u jiných je potřeba zásah minimální, záleží na počtu projednávaných bodů a příloh.

„Každý zpracovatel připravuje materiál včetně příloh sám a je za něj zodpovědný. Soubor všech materiálů pak pracovnice organizačního úseku ‚zavěsí‘ na web,“ přiblížila mluvčí kraje Soňa Ličková.

Jediný rozdíl mezi podklady pro zastupitele a těmi na webu je v anonymizaci osobních údajů.

„Je to výborný počin,“ pochvaloval si nově zvolený krajský zastupitel Jaroslav Juráš, který je opozičním zastupitelem také ve Zlíně. „Ocenil bych to i ve městě. Lidé se na mne už obraceli třeba kvůli změně územního plánu, protože chtěli podat nějaký podnět a nevěděli, s čím se vlastně počítá. Díky materiálu, který jsem měl jako zastupitel k dispozici, jsem to dokázal vyhledat. Při zveřejňování by se mohli sami podívat na to, co se jich týká,“ vysvětlil.

Je to zbytečné, míní primátor Zlína

Krajské město touto cestou ale jít nechce. Podle primátora Jiřího Korce je magistrát transparentní, a pokud si někdo o nějakou informaci nebo materiál požádá, bez problémů jej dostane.

„Nevidím důvod něco měnit. Těch dokumentů na zastupitelstvo je opravdu hodně, je potřeba tam pohlídat osobní údaje, a nechci tímto zpracováváním a zveřejňováním zatěžovat pracovníky úřadu a pak zjistit, že se na to vlastně nikdo nepodívá. Myslím si, že je to zbytečné,“ konstatoval primátor.

Například radní Jiří Robenek, který má na starosti oblast informačních technologií, by proti nebyl.

„Pokud chceme být ještě transparentnější, tak toto je cesta. Nemyslím si, že by po tom byla poptávka, ale je to i v zájmu veřejnosti, aby měla materiály k dispozici. Veřejnost sice někdy čte takové dokumenty hůře a mohou vzniknout zmatky, ale obecně jsem zastáncem zveřejňování,“ sdělil Robenek.

Materiály ke schvalování zveřejňuje už několik let například Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště, také krajská města Olomouc a Pardubice nebo kraje Jihomoravský, Plzeňský a Vysočina.