Zlínský kraj chce zřídit veřejnou výzkumnou instituci Zlínského kraje. Záměr dnes schválili krajští zastupitelé. Cílem je zřídit instituci od příštího roku, řekl dnes novinářům hejtman Radim Holiš (ANO).
"Řešíme, jak území podpořit, abychom tady měli lidi, kteří jsou aktivní a pracovali na vědeckých materiálech a vědecky se rozvíjeli. V minulosti jsme na to měli grantovou podporu, kde jsme tyto lidi cíleně podpořili. Bohužel, dneska už jsme se dostali do limitu, proto jsme hledali možnost, jak tyto lidi podpořit jinou formou," uvedl Holiš.
Vědecká instituce by měla být zaštiťujícím subjektem, do kterého budou patřit různá odvětví a odbornosti. "Prověřili jsme i možnost financování, tato instituce si bude moct sáhnout na grantové podpory v daleko větší míře než dneska například stávající Technologické inovační centrum (TIC), které je firmou s.r.o. Proto jsme přistoupili k úvaze o založení takového vědeckého institutu," uvedl hejtman.
Vedení kraje dnes záměr představilo zastupitelům. "Otázky ohledně financování, kde to bude sídlit, kdo to bude financovat a jací lidé tam budou sedět, jestli se to spojí s TIC, nebo ne, to je úkol na další tři měsíce," uvedl hejtman.