Očekávané události roku 2025: dálnice, klíčové stavby i možné hokejové finále

Kromě klíčových staveb ve městech opět přibudou nové úseky otevřených dálnic a pokročí proměna krajské nemocnice ve Zlíně. Bude také pokračovat projednávání sledovaných soudních kauz a lidé se mohou těšit na velké festivaly.

1 Lidé určí, kdo povládne Česku

Oproti loňskému roku, kdy někteří házeli své hlasy do uren hned třikrát, letos Českou republiku čekají jediné volby. Hlasování o novém složení Poslanecké sněmovny je však považováno za nejzásadnější. Odehraje se v říjnu a půjde v něm o to, zdali koalice SPOLU zůstane u vlády, nebo ji vystřídá favorizované hnutí ANO. Své zastoupení ve Sněmovně bude mít i Zlínský kraj, který tam má aktuálně 12 poslanců. Po čtyřech v barvách SPOLU a ANO, dva za STAN a SPD.

2 Důležité úseky dálnic

Ještě na konci loňského roku stihli silničáři otevřít důležité úseky dálnic D55 z Babic do Bzence a D49 z Hulína do Holešova. Letos na ně navážou dalšími částmi. Stavbaři budou pracovat na propojení nově otevřené dálnice u Babic s částí, která končí v Otrokovicích. Ve výstavbě je nyní důležitý most přes Moravu v Napajedlích, který silničáři plánují otevřít na podzim. Počítá se také s dostavěním druhého úseku D49 z Holešova do Fryštáku, který zbrzdily protesty aktivistů. Aktuálně se čeká na vydání stavebního povolení pro napojení u Fryštáku, v provozu by nový úsek mohl být letos v létě.

3 Ostře sledované kauzy

Hned zkraje roku by měly u soudu ve Zlíně zaznít verdikty v ostře sledovaných kauzách okolo bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře a kontroverzního zlínského podnikatele Michala Redla. Mynář stojí před soudem kvůli obvinění z dotačního podvodu v souvislosti se stavbou penzionu v Osvětimanech. Státní zástupce mu navrhl podmínku a finanční trest deset milionů. Vinu však Mynář odmítá. V případě Redla soudkyně rozhodne o tom, zda bude omezena jeho svéprávnost, což může mít zásadní vliv na případné zastavení jeho stíhání v korupční kauze Dozimetr. Tam pro něj žalobce požaduje deset let vězení a zaplacení pěti milionů korun.

4 Nová éra Velkého kina

Letos to bude devět let, co památkově chráněné Velké kino ve Zlíně stojí opuštěné a obehnané plotem. Jedna ze symbolických staveb z baťovské éry zůstává zavřená kvůli špatnému technickému stavu. Tento stav se však konečně začne měnit. Pokud se podaří získat stavební povolení, chce město na konci roku zahájit velkou přestavbu za necelé půl miliardy. Kino by se do dvou let od zahájení prací mělo proměnit na víceúčelový kulturní sál s možností promítání filmů, koncertů i společenských akcí.

5 Baťovka postaví moderní porodnici

Má to být přelomová událost v historii Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Nový gynekologicko-porodnický pavilon bude první z velkých staveb, které se stanou součástí zásadní proměny celého nemocničního areálu. Nová porodnice vyroste v blízkosti interny a urgentního příjmu a stát bude okolo 1,5 miliardy korun, které půjdou především z rozpočtu Zlínského kraje. Budova má splňovat nároky podle nejmodernějších trendů a rodičům nabídnou komfort jako v domácím prostředí. Podle plánů se mají práce rozběhnout v polovině roku. První maminky by tu mohli přijmout o dva roky později.

6 Univerzita vybuduje novou fakultu

Naplno se v roce 2025 rozjedou práci na stavbě Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ta nahradí zbouranou historicky první vysokoškolskou budovu ve Zlíně v prostoru u autobusového nádraží. Objekt bude kopírovat svého předchůdce, ale bude nesrovnatelně modernější. Stavba bude mít pět podlaží a jedno částečně podzemní s laboratořemi a objemnými stroji a zařízeními. Celková investice se vyšplhá přes půl miliardy, studenti budou moci novou fakultu využívat od akademického roku 2026/27.

7 Hradiště spouští nový systém MHD

Revoluci v městské hromadné dopravě chystá od února Uherské Hradiště. To přijde se zcela novým systémem MHD. Změní se trasy linek, které začnou přes centrum propojovat různé části města. Do řady důležitých cílů se bude dát dostat bez nutnosti přestupu. Síť se rozšíří o devět nových zastávek, městem také začnou jezdit nové klimatizované autobusy. Lidé si navíc sami budou moci otevírat dveře na zastávkách pomocí tlačítka. MHD přejde pod nového dopravce, ceny i možnosti placení jízdného se však nezmění.

8 Nový zimní stadion v Hradišti

Uherské Hradiště chystá jednu z největších investic za poslední roky. Nechá zbourat starý zimní stadion, který byl dlouhodobě ve špatném stavu, a na jeho místě vybuduje nový. Celý objekt bude postavený v pasivním standardu, vzniknou v něm dvě ledové plochy a tribuny pro 500 diváků. V patře také vznikne zázemí pro sportovní kluby a počítá se i s ubytovnou pro osmdesát lidí. Demolice má začít v září letošního roku, nový stadion by se mohl otevřít už v roce následujícím. Počítá se s náklady přesahujícími 350 milionů.

9 Sportovní hala v Kroměříži

Do sportu mohutně investuje i Kroměříž. Město letos začne budovat novou sportovní halu v ulici Obvodová. Budova bude stát bezmála 300 milionů a sloužit bude především pro míčové a taneční sporty. Ty zde bude možné provozovat na vrcholové úrovni. Rozměry hřiště budou 40 x 20 metrů a do hlediště se vejde 400 lidí. Počítá se i se stovkou parkovacích míst před halou. Město chce aktuálně vysoutěžit dodavatele a také získat dotační prostředky.

10 Vsetín mění okolí nádraží

V loňském roce ve Vsetíně otevřeli nové vlakové nádraží, práce na proměně jeho okolí jsou však stále v plném proudu. V přednádražním prostoru město pracuje na narovnání ulice, stavbě nové okružní křižovatky před poliklinikou, přístupové komunikace do parkovacího domu i nového autobusového nádraží. Jeho část vyroste mezi dopravním terminálem a nástupišti železniční stanice, což umožní pohodlný a rychlý přesun cestujících. Práce tu budou pokračovat celý letošní rok a zasáhnou i do roku příštího.

11 Vsetín začne stavět lávku

Lávka pro pěší přes řeku Bečvu u průmyslové školy bude další velkou letošní investicí Vsetína. Podle odhadovaných nákladů může přijít až na 70 milionů korun. Město nechalo starou lávku zbourat kvůli špatnému technickému stavu. Součástí nové lávky má být i cyklostezka. Vedení radnice popisuje projekt jako nadčasovou lávku, která bude splňovat současná povodňová pravidla.

12 Rožnov se pustí do kulturního centra

Mělo jít o velkolepý projekt a největší investici v historii města. Ze stavby kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm je však hotová pouze základová deska. Po peripetiích, které stavbu provázely, se práce v letošním roce mají znovu rozběhnout. Nový dodavatel bude postupovat metodou Design and Build, kdy si stavební firma projekt sama pomůže navrhnout. Provede v něm změny oproti původnímu návrhu, ale hlavní rysy zůstanou zachovány. Město vyčlenilo na letošní rok do rozpočtu na kulturní centrum 120 milionů, celkové náklady nemají překročit 300 milionů.

13 Lideč dostaví „nechtěný“ domov

Kauza domova pro seniory v Horní Lidči rezonovala celou republikou. Místní obyvatelé totiž loni zařízení odmítli v referendu, ovšem už ve chvíli, kdy výstavba začala. Obci lidé vyčítali nedostatečnou komunikaci, ale argumentovali mimo jiné i tím, že je zařízení blízko školy a na děti nebude mít dobrý vliv, když budou sledovat lidi na sklonku života. Obec jednala se stavební firmou o ukončení smlouvy, nedošlo však k dohodě, a tak se vedení rozhodlo, že práce budou pokračovat. Domov by měl vzniknout letos. Postup Horní Lidče ještě prověřuje ministerstvo vnitra.

14 Slovácké divadlo slaví 80 let

Jubileum 80 let od svého založení si letos připomínají ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Letos se na scéně objeví klasické hry jako Tramvaj do stanice Touha, Gazdina roba či Sen noci svatojánské. Oslavy vyvrcholí na podzim galavečerem a narozeninovým týdnem. Diváky pak čeká novinka od rakouského komediografa Stefana Vögela nazvaná Boty kabelky chlapi či původní muzikál Masaryk, inspirovaný životem prvního československého prezidenta. Režírovat jej bude Dodo Gombár.

15 Hluk chystá Jízdu králů

Po třech letech se v Hluku objeví jedna z největších kulturně-folklorních akcí v okolí. Pětadvacáté Dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční Jízdou králů jsou v plánu na 3. až 7. července. Novým králem tam bude desetiletý Matyáš Kočí. Jízda králů je velkolepou podívanou, při které nechybí kroje, koně ani řada tradičních rituálů. V autentické podobě se do dnešních dnů zachovala už jen ve čtyřech obcích Slovácka. Kromě Hluku jde o Vlčnov, Kunovice a Skoronice.

16 65. filmový festival

Známý Zlín Film Festival letos oslaví půlkulaté narozeniny. Pětašedesátý ročník se bude konat od 29. května do 4. června. Krajské město se v těchto dnech znovu ponoří do specifické atmosféry. K vidění budou opět stovky filmů pro děti z celého světa, řada známých hostů z filmové branže i bohatý doprovodný program s koncerty, besedami či třeba tradičním půlmaratonem.

17 Regata s českými hvězdami

Nejznámější rodinný festival v kraji – Holešovská regata – letos vypukne v prostorách zámeckého parku v Holešově 20. a 21. června. Organizátoři připravili nabitý program plný vystoupení známých českých kapel a interpretů. Fanoušci uslyší například Tři sestry, Pražský výběr, Wohnout, zpěvačku Ewu Farnou či Xindla X. Nebude chybět ani oblíbená přehlídka netradičních plavidel na zámeckém rybníku. Novinkou letošního ročníku budou exponáty zvířat ze staroměstské Kovozoo.

18 Masters s frontmanem skupiny Rammstein

Velký metalový svátek Masters of Rock budou hostit Vizovice ve dnech 10. až 13. července. Do areálu tamní likérky se opět sjedou tisíce příznivců tvrdé muziky. Poprvé v historii festivalu naživo uvidí Tilla Lindemanna, frontmana slavné německé kapely Rammstein. Ten přijede na Moravu představit svou sólovou tvorbu. Mimo to se předvedou i další zvučná jména světového významu. Fanoušci se mohou těšit na Apocalyptiku, Powerwolf, HammerFall, Korpiklani a řadu dalších kapel. Organizátoři očekávají, že bude vyprodáno, i na letošek chystají tribuny s místy na sezení.

19 Barumka mezi špičkovými závody

Letošní ročník slavné Barum Czech Rally Zlín se bude opět konat pod hlavičkou nejstaršího pravidelného automobilového seriálu na světě – mistrovství Evropy. Na závodní tratě na Zlínsku vyrazí špičkoví tuzemští i zahraniční piloti v termínu 15. až 17. srpna. Čtyřiapadesátý ročník soutěže neochudí diváky o nic, na co byli zvyklí z předchozích let. Závod začne tradiční páteční noční rychlostní zkouškou v ulicích Zlína, v sobotu pak lidé mohou u tratí fandit při dalších šesti rychlostních zkouškách a stejný počet se pojede i v neděli. Loni poprvé zvítězil Dominik Stříteský, který ukončil dlouholetou vládu Jana Kopeckého.

20 Fotbalisté spěchají zpět do ligy

Po loňském sestupu z nejvyšší české fotbalové soutěže mají fotbalisté FC Zlín rázně nakročeno k tomu, aby se od příštího ročníku zase vrátili zpět. Na podzim ani jednou neodcházeli ze hřiště poražení a v aktuálním ročníku Chance národní ligy zimují suverénně na čele soutěže s náskokem sedmi bodů na druhou Chrudim. Pokud tuto pozici udrží, postoupí svěřenci trenéra Bronislava Červenky do 1. ligy. V případě, že by skončili na druhém nebo třetím místě, čekala by je baráž s 15., či 16. týmem nejvyšší soutěže.

21 Zopakuje se valašské finále?

Ve druhé nejvyšší hokejové soutěži si to spolu loni i předloni o titul rozdaly v derby týmy Zlína a Vsetína. Berani se předloni radovali z vítězství, ale v následné baráži o postup do extraligy nestačili na Kladno. Vsetín to samé zopakoval loni. Nyní oba týmy okupují první dvě příčky tabulky Maxa ligy a těší se, že si opět zahrají společné finále. Oba kluby touží po návratu do extraligy. V cestě ale stojí složitá baráž, která znevýhodňuje týmy z nižší soutěže.