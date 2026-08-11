Krajská galerie ve Zlíně představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ode dneška představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. Na výstavě pojmenované Abysslantis se autor opětovně věnuje střetu přírody s lidskou civilizací. V grafickém kabinetu galerie ve druhém podlaží 14. budovy zlínského Baťova institutu bude k vidění do 25. října, sdělila ČTK mluvčí galerie Zuzana Bílá.
Návštěvník výstavy se podle kurátora Ivana Bergmanna ocitá v roli pozorovatele v jakémsi zmrazeném bezčasém prostoru. "Noří se do hlubin svých myšlenek, stejně jako se potápěč noří do vod oceánu, aby mohl odhalit zbytky neznámé pyšné civilizace, které si postupně zpět uzmula příroda. Vidíme zbytky trámů neznámých staveb, mol a lanoví, které obrůstají mušle. Podobně jako vraky lodí pohlcují korálové útesy a stávají se útočištěm nového života. Příroda zde tak staví své vlastní chrámy," uvedl kurátor.
Použitý motiv zesiluje doprovodná audiovizuální projekce, která návštěvníkům pomáhá simulovat ponor pod vodu. "Autor tím tak zprostředkovává pocity, které zažívají potápěči nebo freediveři ve vodních hloubkách, kdy obklopeni tichem a tmou s nepatrně prostupujícími zbytky paprsků světla vnímají svůj zpomalený tlukot srdce a tlak po celém těle," doplnila Bílá.
Olivova tvorba se podle pracovníků galerie vyznačuje vysokou řemeslnou zručností a uměleckou invencí. Jeho dílo vyniká vizuální působivostí s důrazem na detail. "Na sochách jsem začal pracovat před rokem a půl. Přesně 23. prosince 2024 jsem si po dlouhém hledání domů přivezl staré rozpadlé trámy, které odpovídaly mé představě, a začal jsem vyrábět formy. Na mé výstavě v krajské galerii je celkem osm objektů, z toho šest soch z hliníku a dvě z bronzu. Všechny jsou odlévané technologií lití na ztracený vosk. Celá instalace Abysslantis je vystavena vůbec poprvé," řekl Oliva.
Syn významného sochaře Otmara Olivy žije a tvoří ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho dílo je známé z mnoha výstav i z veřejného prostoru. Mezi jeho nejnovější tvorbu patří například památník díla biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu v sousedství kroměřížského zámku.
K výstavě ve Zlíně se váže i doprovodný program. V úterý 8. září se od 17:00 uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorem a v úterý 6. října ve stejném čase s autorem. Připraveny jsou i vzdělávací programy pro školy nebo rodiny.