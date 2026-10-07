Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně rozšíří sbírku o 18 uměleckých děl v hodnotě necelých 2,3 milionu korun. Přibudou mezi nimi práce českých autorů od druhé poloviny 20. století až po současnost, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Kraj na rozšíření sbírky přispěje 1,35 milionu korun.
"Krajská galerie tím získá další díla, která rozšíří a obohatí její sbírku. Je důležité, aby mohla průběžně zachycovat kvalitní umění různých generací a současně doplňovat to, co už ve svých sbírkách má. Zároveň je třeba ocenit, že se galerii daří na nákup uměleckých děl čerpat významné prostředky také z dalších zdrojů. Více než 900.000 korun od ministerstva kultury a Nadace pro současné umění je nemalá částka a představuje významný příspěvek k rozšiřování sbírky," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO).
Mezi novými přírůstky budou například díla Jaroslava Róny, malířky a grafičky Adrieny Šimotové, Jiřího Koláře nebo sochaře a malíře Vladimíra Janouška, také dalších současných autorů. Ve sbírce přibudou malby, kresby, kombinované techniky i plastiky.
"Budování sbírky patří k hlavním posláním galerie, tedy muzea zaměřeného na výtvarné umění. Díky velkorysým prostorám ve 14|15 Baťově institutu má naše galerie ve srovnání s řadou obdobných institucí v České republice i v zahraničí mimořádné možnosti představovat své sbírky v širokém rozsahu. Doplňováním kolekce uměleckých děl se proto snažíme návštěvníkům nabízet stále ucelenější pohled na vývoj umění v jeho různých obdobích, podobách a směrech," uvedl ředitel galerie Václav Mílek. Zlínská krajská galerie se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století.
Celková hodnota pořizovaných děl je přibližně 2,3 milionu korun. Zlínský kraj dá na jejich nákup 1,35 milionu korun. Ministerstvo kultury přispělo částkou přes 884.000 korun a Nadace pro současné umění Praha dala přes 32.000 korun.