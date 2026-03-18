Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně staví přístavbu pro novou angiolinku

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) staví přístavbu pro novou angiolinku, která by měla začít fungovat i s novým přístrojem ve druhé polovině letošního roku. Díky tomu bude kardiologické oddělení schopné ošetřit více pacientů, zejména při složitějších zákrocích na srdci, které trvají delší dobu, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Angiolinky slouží k diagnostice a léčbě pacientů s kardiovaskulárními chorobami. KNTB také obhájila status vysoce specializovaného centra kardiovaskulární péče pro dospělé.
"Laicky řečeno potvrdila, že má i nadále potřebné špičkové přístrojové vybavení, erudované odborníky a dostatečný počet výkonů, zaručujících vysokou úroveň poskytované péče. Nemocnice má centrum jako jediná ve Zlínském kraji," uvedla mluvčí.
Status vysoce specializovaného centra kardiovaskulární péče pro dospělé také znamená, že nemocnice má povinnost zajistit tuto péči pro obyvatele Zlínského kraje. "Spadají sem intervenční (katetrizační) výkony na koronárních tepnách, některé strukturální výkony na srdci, jako jsou katetrizační léčba srdečních arytmií, uzávěry zkratových defektů v srdci, uzávěry oušek levé síně a implantace srdečních kardiostimulátorů a defibrilátorů. Znamená to také, že jsme například u zákroků na koronárních tepnách u akutních infarktů povinni zajistit nepřetržitou dostupnost péče," uvedl primář kardiologického oddělení KNTB Zdeněk Coufal.
Status je platný do konce roku 2030. Existují ještě takzvaná vysoce specializovaná centra komplexní kardiovaskulární péče, která mají navíc kardiochirurgická pracoviště. "Ta poskytují nejen kardiochirurgické, ale i některé katetrizační výkony na chlopních, které naše kardiocentrum bez kardiochirurgického zajištění provádět nemůže. K těmto výkonům zpravidla naše pacienty posíláme do Brna nebo Olomouce, případně do jiných komplexních kardiocenter v České republice," uvedl Coufal.
KNTB staví přístavbu pro novou angiolinku. "Díky tomu bude kardiologické oddělení schopné ošetřit více pacientů, zejména při složitějších zákrocích na srdci, které trvají delší dobu. A co je důležité, uvolní se tím i kapacity na arytmologickém sále. Pacientů s poruchou srdečního rytmu, například fibrilací síní, totiž přibývá, a lékaři budou moci provádět více zákroků, které tyto potíže řeší," uvedla mluvčí. Stavba přístavby bude stát necelých 26 milionů korun.
Kardiologové v KNTB loni ošetřili 204 pacientů s akutním, takzvaně velkým infarktem srdce a 317 pacientů s lehčí formou infarktu. Provedli 247 katetrizačních zákroků u pacientů s poruchou srdečního rytmu, 467 pacientům implantovali kardiostimulátor a 81 nemocným defibrilátor.