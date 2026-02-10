Další zpoždění. „Formální chyby“ zastavily proměnu nábřeží u nemocnice

Milan Libiger
  11:42aktualizováno  11:42
Už loni se chtěla zlínská radnice pustit do přestavby Havlíčkova a Peroutkova nábřeží, která vedou mezi areálem Krajské nemocnice T. Bati a řekou Dřevnicí. Kvůli odvolání místní obyvatelky, jíž se nelíbilo kácení stromů, ale začátek prací odložila. A nejen to. Poté, co krajský úřad zrušil stavební povolení, si musí magistrát vyřizovat nové.
Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....

Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice. Teď je ale stavební řízení pozastaveno kvůli odvolání obyvatelky, která nesouhlasí s kácením vzrostlých stromů. (únor 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....
Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....
Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....
Město Zlín plánuje revitalizaci nábřeží kolem řeky Dřevnice u Baťovy nemocnice....
8 fotografií

Termín zahájení prací, které mají zlepšit dopravní situaci u nemocnice, proto zatím nezná.

„Pokračujeme v řízení a uvidíme, co na to obyvatelka města. Jestli se zase odvolá,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. „Doplnili jsme to, co bylo potřeba podle krajského úřadu. Za mě to byly naprosté marginálie, které neřeší podstatu problému.“

Kraj povolení vytkl formální chyby jako nesprávné vymezení účastníků řízení, nezákonnost a nepřezkoumatelnost samotného rozhodnutí. Zrušil i podkladové stanovisko silničního správního úřadu.

Zlín změní Havlíčkovo nábřeží. U nemocnice bude nový chodník i cyklostezka

„Rozhodnutí magistrátu mělo z pohledu zákonných náležitostí nedostatky, proto ho krajský úřad vrátil k přepracování,“ uvedla krajská mluvčí Soňa Ličková.

Podle ní nebylo důvodem zrušení povolení kácení stromů, které namítala zmíněná odvolatelka. „Stran námitky kácení stromů ze spisového materiálu jasně vyplynulo, že bez pokácení dřevin by nebylo možné rekonstrukci komunikace na severní straně uskutečnit,“ upřesnila Ličková.

Kácet je nutné, tvrdí město

To od začátku tvrdí i vedení Zlína. Podle Čížka nelze projekt navrhnout tak, aby vedle sebe mohla být silnice, cyklostezka i chodník, aniž by se ve větším kácelo. „Bohužel jsme nebyli schopni splnit požadavky na zachování všech stromů v lokalitě, což by fakticky znemožnilo celou revitalizaci,“ zmínil náměstek a upozornil na bezpečnost silničního provozu, kterou považuje za důležitější.

Odvolatelce vadilo, že se má pokácet alej 18 vzrostlých javorů, které lemují Peroutkovo nábřeží. Stromy mají podle ní ustoupit „zbytečným“ zpevněným plochám a nová výsadba přitom nesplňuje zákonné požadavky ani urbanistický a ekologický účel.

13. února 2025

„Po vrácení věci k vyřízení stavebním úřadem jsme opakovaně kontaktovali město Zlín s konkrétními návrhy možných úprav plánované rekonstrukce, které by vedly i k vyřešení nedůvodného vykácení vzrostlého stromořadí,“ naznačil právník Jan Slezák Holeš z kanceláře Frank Bold Advokáti, která odvolatelku zastupuje. „Na tyto naše návrhy však bylo prozatím reagováno jen negativně nebo vůbec. “

Dnes vede podél nemocničního areálu stará cesta a vedle ní chodník ve špatném stavu. Nábřeží se má rozšířit směrem k nemocnici a na její straně bude nový chodník. Místo současného vznikne cyklostezka. Opravy se dočká i silnice a před 23. budovou, v níž je urgentní příjem, vzniknou zastávky MHD pro oba směry.

Kraj chystá nový most

Časová prodleva částečně nahrála Zlínskému kraji, který mezitím přišel s nápadem, že by nedaleko hlavního mostu přes Dřevnici u nemocnice postavil ještě jeden most. Stál by zhruba 200 metrů od stávajícího mostu ve směru na Příluky. Měl by dva jízdní pruhy a sloužil autům, chodcům i cyklistům.

„Výpočty prokázaly, že jediný výjezd na hlavní cestu na straně nemocnice by byl paralyzovaný množstvím aut, které sem přijíždějí a odjíždějí odsud. Proto musí vzniknout další most, který dopravu roztřídí a uvolní příjezd do nemocnice,“ podotkl hejtman Radim Holiš. „Pro řešení špatné dopravní situace je most nezbytný, což potvrzují i čísla. Frekvence na mostě bude několik tisíc aut denně,“ odhadl.

Proměna okolí zlínské nemocnice odložena. Zastavila ji nespokojená obyvatelka

Díky mostu budou auta včetně sanitek moci vjíždět na hlavní silnici na dvou místech, tedy po obou stranách řeky Dřevnice. Na straně u dopravního podniku navíc vznikne světelná křižovatka, aby se lépe vyjíždělo lidem z Bartošovy čtvrti. Řeší se také varianta, zda mohou být semafory i na druhém břehu.

Kraj původně uvažoval o vzniku nového mostu blíže druhému konci areálu nemocnice, kde je dnes lávka. Tento nápad ovšem odložil a vybral pro most jiné místo. Bude alternativou k tomu hlavnímu, který je součástí obchvatu Zálešné, zvedne se o 1,5 metru a bude mít čtyři jízdní pruhy.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Také s povolením obchvatu má však město potíže, už delší dobu se řeší odvolání ekologických spolků. Kraji se navíc brzdí kvůli připomínkám ochránců krajiny vyřizování dálničního přivaděče ze Zlína do Fryštáku, který na obchvat navazuje. Stát přitom slíbil, že na obě důležité cesty, které mají navázat na dálnici D49 ve Fryštáku, pošle téměř 800 milionů korun. Ovšem s tím, že se musejí prostavět v letech 2027 až 2029.

Město s krajem chce své investice kolem nemocnice koordinovat a během letošního roku zvolit další postup. Vše souvisí i s investicemi přímo v nemocnici. Kraj tam hodlá postavit novorozenecký pavilon Matka a dítě a polyblok urgentní medicíny. Než budou dokončené, musí se podle hejtmana dopravní situace vyřešit. „Optimální by bylo, kdyby bylo všechno hotové do roku 2032,“ uzavřel Holiš.

