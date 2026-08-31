„Podstoupila pouze jednu celkovou anestezii, hospitalizaci a rekonvalescenci. Nemusela čekat na druhou operaci a znovu absolvovat předoperační vyšetření, hospitalizaci a pooperační zotavování. Současně se tím zkrátila doba do definitivního chirurgického ošetření obou nádorových onemocnění,“ popsal jeden z operatérů, gynekolog a zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Havelka.
Původně se žena připravovala jen na zákrok na děložní sliznici. V rámci předoperačního vyšetření ale lékařka gynekologie Barbora Chaloupková, jedna z mála certifikovaných specialistek na expertní gynekologickou ultrazvukovou diagnostiku v Česku, při vyšetření zjistila podezřelý nález na tlustém střevě.
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„Zachycení střevního nádoru při gynekologickém ultrazvuku rozhodně není běžné. Svědčí to o velké zkušenosti naší gynekoložky, pečlivosti a schopnosti hodnotit nejen gynekologické orgány, ale zároveň většinu orgánů v dutině břišní,“ poukázal Havelka.
Robotický systém má Baťova nemocnice jako jediná v kraji. Pořídila ho před třemi lety za 65 milionů korun, které uhradila z evropského dotačního programu. Umožňuje operovat velmi přesně a šetrně prostřednictvím několika malých vstupů do dutiny břišní.
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„Ve srovnání s klasickou otevřenou operací není nutná velká operační rána, jsou menší krevní ztráty a pooperační bolest. Pacienti se obvykle rychleji zotavují, dříve se vracejí k běžné stravě a mohou být dříve propuštěni do domácí péče. Výhodou pro nás operatéry je detailní trojrozměrný obraz a velmi přesné ovládání nástrojů,“ doplnil další z operatérů Georges Khalil z Chirurgického oddělení.
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25. září 2023