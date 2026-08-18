„Zrekonstruovaná ubytovna nám umožní nabízet významný benefit novým i stávajícím kolegům,“ uvedl člen představenstva nemocnice Martin Déva. „Díky tomu budeme moci nově příchozí lékaře nebo sestřičky ubytovat na úvodní startovací dobu, než se ve Zlíně rozkoukají a rozhodnou se u nás zůstat,“ dodal.
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Nemocnici to pomáhá při náboru nových či zahraničních zaměstnanců. „Jsme schopni poskytnou krátkodobé i dlouhodobější ubytování pracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdykoliv,“ vysvětlil Déva.
Tím se výrazně zvýší šance získat do nemocnic žádané profesionály. Fungují ale i další věci: náborový příspěvek, delší doba dovolené, příspěvek na stravné, zlevněné telefonní tarify, firemní školka nebo možnost zkráceného úvazku. S tím dnes uchazeči o zaměstnání počítají skoro automaticky.
„Naši uchazeči o zaměstnání vyžadují ubytování a velmi to vítají. Přicházejí z jiných regionů i ze zahraničí, protože jsme díky přístrojovému vybavení i finančnímu zázemí konkurenceschopní a atraktivní,“ zdůraznila náměstkyně zlínské nemocnice Vendula Pírková.
Rekonstrukce ubytovny vyšla na 33 milionů korun. V dalších letech chce nemocnice opravit i další dva stejné bytové domy, které ale budou k dispozici pro dlouhodobější ubytování. V každém domě budou čtyři byty 1+kk, osm bytů 2+kk a dva byty 3+kk. Byty také doplní parkovací místa. Práce by se měly dělat během příštího a dalšího roku.
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Zájem o bydlení je ale mezi pracovníky špitálu mnohem vyšší. Nemocnice jim proto ve spolupráci s městem nabízí i městské byty. Dává je k dispozici zdravotníkům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.
Zároveň má seznam profesí, jež jsou velmi žádané a odborníci v nich stále chybí. Ve chvíli, kdy se takový uchazeč objeví, může mu nemocnice nabídnout finanční podporu na bydlení po dobu devíti měsíců. První tři měsíce může navíc bydlet zdarma.
Zdravotníci chtějí přespat třeba po noční směně
S benefitem ubytování pracují i personální oddělení ostatních krajských nemocnic a nabízejí jej ve svých náborových materiálech a výběrových řízeních.
Kroměřížská nemocnice má jeden vlastní byt a dalších sedm si pronajímá od města, Vsetínská nemocnice nabízí dvanáct městských bytů a čtyři ve vlastní ubytovně.
Uherskohradišťská nemocnice má kapacity suverénně nejvyšší: 116 vlastních bytů a 21, které si pronajímá ve svém areálu od Zlínského kraje. Některé z nich také pronajímá třetím osobám.
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I další nemocnice se snaží bydlení zlepšovat. V Uherském Hradišti už zmodernizovali téměř dvě třetiny bytů. „Ve výhledu je také výstavba polyfunkčního domu v areálu nemocnice, který by měl nabídnout nové ubytování pro zaměstnance v 36 bytech,“ řekla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová.
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Ve Vsetíně v létě ubytovávají také praktikantky a v průběhu roku mediky. „Na ubytovně poskytujeme cenově výhodné dlouhodobé i krátkodobé ubytování dle platného ceníku,“ přiblížil vedoucí provozního oddělení Vsetínské nemocnice Lukáš Zientek s tím, že teď mají obsazeno z devadesáti procent.
V Kroměříži by uvítali větší počet garsonek i modernizaci bytů. „Zároveň evidujeme poptávku po možnosti krátkodobého přespání, například po noční směně,“ poukázala mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová. „Tuto možnost by ocenili zejména zaměstnanci, kteří dojíždějí z větší vzdálenosti nebo mají komplikované dopravní spojení.“