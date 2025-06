Na pokojích jsou vždy maximálně tři pacienti, leží na nových postelích a každý pokoj má vlastní koupelnu s toaletou. Prostory jsou pohodlnější i z hlediska logistiky a dispozičního uspořádání pro zdravotníky.

„Vzniklo zde osm třílůžkových pokojů plus dva jednolůžkové nadstandardní. Každý má své sociální zařízení i klimatizaci, což bude komfortnější pro naše pacienty,“ přiblížil primář interního oddělení Vladimír Kojecký. „Kdybychom to srovnali s pokoji na jiných etážích, je to zásadní rozdíl.“

Dohromady má interní oddělení 75 lůžek. Většina pacientů tedy zatím zůstává ve starších pokojích, kde je vždy jedno sociální zařízení společné pro dva pokoje.

„Celková rekonstrukce tohoto pavilonu pro interní oddělení znamená, že konečně získáváme moderní zázemí, které nám umožní nabízet komplexní péči,“ uvedl primář. „Je to velká změna.“

Rekonstrukce je ve své třetině

Sedmipodlažní interní pavilon s číslem 25, který patří k nejstarším v areálu Baťovy nemocnice, má za sebou první etapu rekonstrukce. Další dvě budou následovat. Dohromady si modernizace vyžádá 330 milionů korun.

Interní oddělení, které je nejvytíženější v celé nemocnici, zde má své ambulance i lůžkové stanice. Každý rok se na lůžkách vystřídá kolem tří a půl tisíce pacientů, lékaři tady v ambulancích provedou přes třicet tisíc vyšetření a na sálech stejný počet zákroků a výkonů.

Lůžkové stanice má interna ve druhé, páté, šesté a sedmé etáži. Ve vyšších patrech je k dispozici vždy 26 lůžek, ve druhé etáži je jich osm a jsou určené pro jednotku intenzivní péče, kde se léčí pacienti se sepsí, akutním zánětem slinivky, akutní otravou nebo krvácením do zažívacího traktu.

Pokoje v dalších patrech přijdou na řadu v následujících třech letech a budou nabízet stejné pohodlí a zázemí jako ty nové. Celá první etapa stála 100 milionů korun. Nezahrnovala však jen nové pokoje.

„Vyměňovali jsme elektroinstalace, vzduchotechniku, veškeré rozvody. Vznikly nové moderní prostory pro pacienty i zdravotníky včetně vybavení interiérů,“ vypočítal ředitel nemocnice Jan Hrdý. „Museli jsme udělat také kompletní centrální rozvod elektrické energie a vytvořit místo pro nový samostatný náhradní zdroj na zásobení elektrickou energií.“

V budově sídlí množství ambulancí, mimo jiné alergologická, nefrologická, diabetologická nebo endokrinologická. Je zde rovněž kardiologické oddělení pro pacienty s onemocněním srdce, diabetologické centrum nebo hemodialýza pro pacienty s chronickým selháním ledvin. I tyto prostory mají rekonstrukci za sebou, nebo je čeká.

Například na interní jednotce intenzivní péče vzniklo šest nových prosklených boxů pro osm pacientů s novými monitory životních funkcí. Stejně tak je nová i jednotka intenzivní péče kardiologie či oddělení hemodialýzy, kde se zvýšila kapacita z dvanácti na šestnáct dialyzovaných pacientů.

Provoz budovy bude ekonomičtější

Od jara má interní pavilon novou fasádu. Ale nejen to. Budova je zateplená, má nová okna, dveře a venkovní žaluzie. Díky tomu bude její provoz ekonomicky mnohem méně náročný než dosud. Náklady na energie se totiž novým opláštěním sníží o jednu třetinu.

Další etapy rekonstrukce už plynule navazují. V prvním podlaží stavaři finišují s rekonstrukcí centra digestivní endoskopie, které se stane špičkovým pracovištěm vybaveným nejmodernější technologií. Díky tomu se rozšíří spektrum endoskopických výkonů a vyšetření. Zároveň je před dokončením obnova angiolinky, která loni vyhořela.

„Půl roku jsme pracovali v provizorních podmínkách a zhruba za měsíc bychom se měli vrátit do obnovených prostor,“ konstatoval primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal. „V přípravě je ještě dobudování třetího pracoviště pro novou angiolinku, čímž dovršíme snahu o vybudování kardiologického a arytmologického centra. Počet pacientů vyžadujících naši péči totiž stále narůstá,“ upozornil.

„Součástí druhé etapy je také ambulance hemodialýzy, výměna evakuačních výtahů a rekonstrukce schodiště,“ doplnila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Ve třetí etapě pak přijdou na řadu zbývající pokoje pro pacienty interního oddělení v pátém a šestém podlaží, lůžková stanice kardiologického oddělení ve třetím podlaží a část stacionáře v podlaží čtvrtém. To by mělo stát 85 milionů korun. Dohromady si rekonstrukce vyžádá 330 milionů korun.