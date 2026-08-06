Krajský soud znovu otevře případ loňského zapálení baru ve Zlíně

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes znovu začne projednávat případ loňského zapálení baru ve Zlíně. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi za ně hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžalovaný je z pokusu o vraždu, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Soud kauzu začal v hlavním líčení projednávat v lednu. V mezidobí ji však kvůli zdravotní indispozici soudkyně převzal jiný trestní senát, a věcí se proto musí zabývat od začátku.
Podle obžaloby Kratochvíl bar zapálil úmyslně. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Obžalovaný se hájí tím, že od rána až do pozdního večera v den, kdy podle obžaloby odpoledne bar zapálil, si nic nepamatuje. Tvrdí, že byl pod vlivem alkoholu, drog a léků a ve špatném psychickém stavu.
Incident se stal 28. ledna 2025 odpoledne. Ještě předtím si Kratochvíl podle státního zástupce Martina Malůše koupil benzin, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř podle obžaloby kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu. Tam byl barman, který u soudu uvedl, že před žhářským útokem Kratochvíla z baru vykázal a jako jeho pachatele ho poznal. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem. Barmanovi se podle žalobce podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu a otvorem utéct. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou a nyní podle znalce trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nikdo další zraněný nebyl.
Znalci u Kratochvíla shledali disociální poruchu osobnosti projevující se neschopností akceptovat sociální normy, agresivitou, absencí pocitu viny a soucitu. Že by trpěl ve vztahu ke dni, kdy bar vyhořel, ztrátou paměti, však považují za nepravděpodobné, byť byl v té době pod vlivem návykových látek.