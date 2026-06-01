Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně

Milan Libiger
  9:02aktualizováno  9:02
Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá prodej pozemků. Opozičnímu hnutí STAN se to nelíbí. Město by se podle nich tak lukrativních parcel v centru nemělo zbavovat. Předchozí developerský projekt na tomto místě skončil krachem.

Před dvaceti lety chtěla společnost ECM postavit pod sportovní halou ve Zlíně sedmipatrové obchodní a zábavní centrum Kaskáda. Koupila proto tamější pozemky od města za 80 milionů korun. Pak ale spadla do konkurzu a za stejnou cenu mu je v roce 2013 prodala zpátky městu.

Tehdy radnici řídilo hnutí STAN, které je nyní v opozici. A kritizuje postup současné koalice pod vedením ANO týkající se zmíněné lokality. Prodej pozemků developerovi se STANu nezamlouvá.

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.
Radnice nejdříve na pozemky vypsala urbanistickou soutěž, z níž vzešla jako nejvýhodnější řešení výstavba až deseti větších domů. Teď uzavřela investorskou soutěž na developera, který je postaví. Výsledky zveřejní během června.

„Jako správní hospodáři bychom asi neměli pozemky prodávat. Obzvláště ty, které jsme získali v takto lukrativní části Zlína,“ uvedl ve videu na Facebooku zastupitel STAN Pavel Simkovič.

„Pokud město nebude mít přímý vliv na tyto pozemky, tak nebude mít ani přímý vliv na to, co se zde bude stavět a jak bude vypadat developerská výstavba.“

Zlín získal zpět plochy po centru Kaskáda, jejich využití zatím nezná

Prodej pozemků, nabízených za 205 milionů korun, považuje za krátkozraké řešení s tím, že se město zbavuje možných budoucích vyšších výnosů.

Podle Simkoviče město mohlo být například součástí investorské skupiny, aby kontrolovalo výstavbu do posledního okamžiku. Případně tam samo postavit městské byty. „Moc prostoru pro to, kde stavět městské byty, už ve Zlíně není,“ míní Simkovič.

Pod jeho příspěvkem se strhla bouřlivá debata. „Co kdybyste tam postavili byty dostupné pro mladé rodiny, aby se Zlín výrazně omladil? “ navrhla Milena Jančíková

Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně

„Doteď tam bylo parkoviště a pokud to bude vlastnit město, tak tam bude úplně stejné primitivní parkoviště i dalších padesát let, protože evidentně na nic jiného nejsou, ani nebudou peníze,“ uvedla Zuzana Pluhařová.

Podle primátora Jiřího Korce (ANO) nemá Simkovič dostatek informací a neměl ani snahu je získat. „Kdyby to udělal, tak by nemohl natočit takové video, které chápu jako předvolební kampaň,“ reagoval Korec.

„V rámci projektu je předem dáno, co tam má vzniknout. A byli bychom rádi, kdyby si to město mělo postavit samo, ale finanční situace nám to neumožňuje,“ doplnil.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Město utržené peníze za prodej pozemků vloží do výstavby podzemního parkoviště s tréninkovou sportovní halou, která má vyrůst pod stávající halou. Nebude si tak momentálně zlepšovat situaci s cash flow.

„Volíme jedinou bezpečnou cestu, aby tam vzniklo to, co vzešlo ze soutěže. Studie je závazná a investor z ní nemůže uhnout,“ řekl Korec. Město podle něho uvažuje o vzniku developerské společnosti, ale ta nemůže začít fungovat na tak velkém projektu.

Původně měla jedna z budov sloužit pro muzeum veteránů rodiny Samohýlových, ale k dohodě nakonec nedošlo. Takže objekt se zatím stavět nebude, i když se s ním ve studii počítá.

Nové byty budou drahé

Simkovič rovněž zmínil, že město nemá vyřešeno, co se zimním stadionem, který stojí nad sportovní halou. Podle Korce je ale možné jeho budoucnost řešit bez ohledu na zástavbu pod halou.

Zastupitel Aleš Dufek z KDU-ČSL, jež je součástí stávající radniční koalice, byl v době nákupu pozemků od ECM náměstkem primátora. Tehdy ještě za TOP 09/STAN. Aktuální postup považuje za přijatelný.

„Peníze jsou potřeba do stávajících městských objektů, kterých není málo, natož abychom ještě investovali do dalších,“ zmínil Dufek. „Současné řešení může být podrobeno kritice, ale nevím, jestli má někdo lepší. Já o něm nevím.“

Moc prostoru pro to, kde stavět městské byty, už ve Zlíně není.

Pavel Simkovičzlínský zastupitel za hnutí STAN

Simkovič odmítá, že by šlo ze strany STAN o předvolební kampaň. Podle něho se hnutí o prodeji pozemků dozvědělo až na začátku letošního roku.

„Nechceme z toho dělat volební téma. Jenom nás to zaskočilo, tak jsme si říkali, že se na to zeptáme lidí. A lidé to vnímají velmi podobně jako my, chtěli by tam něco jiného,“ sdělil Simkovič. Korec naopak namítl, že tento model využití a zastavění pozemků se řeší už několik let a nový není.

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů, restaurací a kaváren.

„Stavět byty v centru města je správný směr, který podporujeme. U projektu takového rozsahu je ale klíčová kvalitní a precizní příprava včetně jasných analýz dopadů na městský rozpočet,“ dodal opoziční zastupitel Ondřej Slováček (Zlín 21).

„Stejně důležité je, aby nová výstavba pod dohledem kvalitních architektů citlivě zachovala genius loci města i sousední čtvrti Letná. Zastavění takto zásadního uceleného pozemku v majetku města musí přinést co největší dlouhodobý přínos pro Zlín a jeho obyvatele.“

Město řeší, co bude místo muzea veteránů

Sedmi až osmipatrové domy mají stát v prostoru, kde je dnes parkoviště a točna městské hromadné dopravy. Budou v nich především byty, pak také kanceláře, obchody či kavárny. Zástavba má do centra přivést další lidi, kteří ho oživí. Byty ale zřejmě nebudou levné, podle odhadů má jít o střední až vyšší cenovou úroveň.

Investorská soutěž byla vypsaná na osm domů. Parkoviště si postaví město, které bude ještě zvažovat, co vznikne na pozemku, kde se počítalo s muzeem veteránů.

Formou investorské soutěže vyřeší rovněž zástavbu lokality Boněcký rybník v Přílukách, kde má vyrůst třináct bytových domů. Část bytového fondu chce získat do svého vlastnictví. Také tady podobu zástavby určila soutěž.

