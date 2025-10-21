V areálu by měl vzniknout dopravní terminál, parkovací dům, nový městský úřad a byty. Radnice bude shánět stamiliony.
„Stejně jako v případě tělocvičny s parametry sportovní haly u ZŠ Křižná a bytového domu pro seniory na ulici J. K. Tyla jsme chtěli získat co nejlepší architektonické řešení podoby jednotlivých objektů v areálu bývalé Křižanovy pily,“ vysvětlil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.
„Počítáme s tím, že díky novému autobusovému dopravnímu terminálu, parkovacímu domu, městskému úřadu, bytovým domům a vhodně řešenému veřejnému prostoru zde vznikne moderní vstupní brána do našeho města,“ dodal.
Odvážné pojetí budovy radnice
Španělské studio navrhlo samostatné budovy zasazené do parku, které se hodí k navazující zástavbě a zároveň bude možné je stavět po etapách.
„Pozitivně je vnímána také čitelnost a charakter jednotlivých objektů ve vztahu k jejich funkční náplni,“ uvedla odborná porota, kterou vedl slovenský architekt a pedagog Ján Studený.
Valašské Meziříčí chce radnici u dopravního terminálu, vyjde na stamiliony
Porota vyzdvihla i úsporné energetické řešení nebo důraz na čistotu a funkčnost. „Porotu mimo jiné přesvědčilo odvážné pojetí budovy městského úřadu, o němž jsme nejvíce diskutovali. Jedná se o řešení, které přináší novou identitu i reprezentativní funkci,“ sdělila místostarostka Yvona Wojaczková. „Pro Krásno, které za minulého režimu velmi utrpělo, představuje vítězný návrh obrovský potenciál,“ je přesvědčená.
Město počítá s částkou 700 milionů
Není však stoprocentně jisté, že Křižanova pila získá právě takovou podobu, jakou vymysleli španělští architekti. Město bude s vítězem jednat a snažit se domluvit, aby do finálního návrhu zapracoval některé úpravy, které zmínila i porota.
Výstava návrhů
S jednotlivými soutěžními návrhy na nové využití bývalého areálu Křižanovy pily se veřejnost bude moci seznámit v přízemí Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů.
Ve středu 22. října v 17 hodin začíná slavnostní vernisáž výstavy za účasti oceněných autorů. Návrhy budou k vidění do neděle 16. listopadu.
„Buď to bude zohledněno a budeme pokračovat, nebo ne a v tom případě poděkujeme a půjdeme cestou dalších návrhů,“ naznačil Stržínek. „Na každém z nich vidíme plusy i minusy a rádi bychom je doladili.“
Meziříčí se chce s ateliérem domluvit do konce roku, aby bylo možné během roku 2026 zahájit projektové práce. „Projektování zabere asi dva roky a pak se rozhodneme, zda stavět najednou, nebo po etapách,“ podotkl starosta. „A také budeme vyhlížet dotační tituly.“
Radnice již dříve uvedla, že na novou podobu areálu se počítá předběžně s částkou přesahující 700 milionů korun.
Alej Emilie a Jana Křižanových
Druhý v soutěži skončil 2M ateliér architektury z Bratislavy a třetí domácí valašskomeziříčský RV Atelier.
„Může se stát, že se nakonec s vítězi město nedohodne a začne se jednat s druhým či třetím místem. Takto například vznikla přestavba ostravských jatek, kde se realizoval návrh polského architekta, jenž se umístil až na třetím místě,“ upozornila na sociální síti architektka a valašskomeziříčská zastupitelka Alena Carbolová, která byla členkou poroty.
Novou tvář areálu Křižanovy pily s novým nádražím i radnicí navrhnou architekti
Město vlastní v areálu pozemky o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních. Počítá, že tam vznikne autobusový dopravní terminál pro 16 autobusů včetně zastávek MHD před nádražní budovou, parkovací dům s kapacitou minimálně 180 aut a nový městský úřad pro 130 zaměstnanců. „Ten v ulici Zašovská už je na hranici životnosti,“ upozornil Stržínek.
Areál doplní i dva pětipodlažní městské bytové domy a Alej Emilie a Jana Křižanových, pojmenovaná po průmyslníku a zakladateli parní pily v Krásně nad Bečvou a jeho manželce. Připravené je také dopravní napojení na silnici v Palackého ulici, kde se postaví okružní křižovatka.