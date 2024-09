Oprava nebezpečné křižovatky na Valašsku omezí důležitý tah na Slovensko

S pracemi bude spojená výluka na železnici a částečně se omezí provoz na silnici, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

„Přestože to způsobí dopravní komplikace, tak je vítáme,“ uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. „Díky opravě bude totiž provoz na křižovatce plynulý a bezpečný. Jde o jedno z nekritičtějších dopravních míst ve městě.“

V současné době mívají řidiči problém odbočit od průmyslového areálu na hlavní ulici ve směru do centra města. Musejí být obezřetní také při odbočování z hlavní ulice k areálu, protože hned vedle křižovatky tady vedou koleje.

Správa železnic (SŽ) plánuje, že stávající zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu nahradí modernějším se závorami. Bude vybavené elektronickými prvky, diagnostickým a záznamovým zařízením propojeným se semafory, které se nově objeví na křižovatce. Přejezd získá nový povrch a odvodňovací systém.

Výluka potrvá do konce září

Přípravné práce už začaly. Ty hlavní, které budou mít vliv na dopravu, odstartují 9. září. Od tohoto dne potrvá do konce měsíce na železniční trati výluka. „Vlaky mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm v tomto úseku nahradí autobusy,“ poznamenal Kučera. Věří, že pro cestující to velké omezení znamenat nebude.

Železniční přejezd by měl zůstat pro auta zavřený až do 11. října. Během této doby pojedou řidiči do areálu vyznačenou objížďkou, která povede kolem vlakového a autobusového nádraží.

„Hlavní silnice zůstane pro řidiče během stavby průjezdná, práce na úpravě křižovatky však mohou přinášet dílčí omezení,“ nastínil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Na trati mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm měly být původně ve stejnou dobu dvě výluky, nakonec ale nebudou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo od letošního podzimu opravu křižovatky na stejné silnici v nedaleké Zašové. Ovšem kvůli potížím s výběrem dodavatelské firmy je termín zahájení prací zatím nejistý.

„Stále probíhá výběrové řízení. Na konci září budu vědět více,“ nastínil šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Ale chtěli bychom začít ještě letos. Alespoň přeložit inženýrské sítě,“ doplnil.

Také pro Zašovou – stejně jako pro Rožnov – je oprava velmi důležitá. Starosta obce Jiljí Kubrický říká, že odbočit od obce na hlavní cestu ve směru na Rožnov je velmi obtížné, navíc když i tady vedou hned vedle křižovatky koleje. „Čekáme na to už dlouho. Je to pro nás nutnost,“ zdůraznil Kubrický.

„Hlavně ve špičkách zde vznikají kolizní situace ohrožující účastníky silničního provozu,“ zdůraznila mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková. „Stávající stav již neodpovídá dnešním dopravně-bezpečnostním standardům.“

Příští rok bude omezená doprava na silnici

Silničáři už u křižovatky vykáceli zeleň a vykoupili rodinný dům. Před zahájením prací ho zbourají, po přeložkách sítí přeloží i trať. Pak budou pracovat na křižovatce samotné, což způsobí omezení na hlavní silnici příští rok. Po nějakou dobu bude volný jen jeden jízdní pruh pro oba směry.

„Bude tam zavedena kyvadlová doprava, ale pouze v některých měsících,“ naznačil Chudárek. „Křižovatka pak bude daleko bezpečnější a také plynulejší, zejména vyjíždění a zajíždění do obce Zašová.“

Na křižovatce přibudou odbočovací pruhy a semafory propojené se signalizací na železničním přejezdu. Koleje se posunou dál od hlavní cesty, aby se přes ně dalo přejíždět bezpečněji. Přibudou nové chodníky a opraví se železniční zastávka. Práce potrvají dva roky.

„Teď tam řidiči bojují a nevědí, jestli mají dát přednost autu, nebo vlaku. Nevědí, kde mají zastavit. Pak to bude usměrněné a jasné,“ věří Chudárek.

Silničáři chtějí opravit i nebezpečnou křižovatku u Stříteže nad Bečvou. Ale zatím se jim nedaří získat stavební povolení, protože chystané úpravy by zasáhly do ochranného pásma zdejšího zdroje pitné vody. A s jeho zmenšením příslušný úřad nesouhlasí.