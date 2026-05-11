Kroměříž chystá polopodzemní kontejnery na dalších třech místec

Kroměřížská radnice vybuduje polopodzemní kontejnery na odpad na dalších třech místech ve městě. Vzniknou v Chropyňské, Třasoňově a Sokolovské ulici, kde nahradí dosavadní plastové kontejnery. Náklady činí 4,3 milionu korun. Práce by měly začít v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Vondrášek.
Obyvatelům ulic začne sloužit 13 polopodzemních kontejnerů namísto současných zhruba 20 plastových. "Stávající nevzhledné plastové kontejnery budou odstraněny. Počet kontejnerů se sníží, jejich kapacita bude naopak vyšší," uvedl místostarosta Karel Holík (SOCDEM).
Radnice již dříve rozmístila polopodzemní kontejnery na směsný komunální odpad, papír, plast a sklo v ulicích Na Sladovnách, Malý Val, Vejvanovského, 17. listopadu, Československé armády, Spáčilova, Zborovská, U Rejdiště, Francouzská, Rumunská a Nitranská. V historickém centru města jsou lidem k dispozici podzemní kontejnery.
V Kroměříži je 31 takzvaných kontejnerových hnízd, každé obsahuje tři až čtyři polopodzemní či podzemní kontejnery. Z ulic postupně zmizelo přes 300 klasických plastových kontejnerů. Podle Holíka mohlo město díky tomu vybudovat na některých uvolněných místech parkovací stání. "Podstatným přínosem je také estetická stránka, neboť podzemní a polopodzemní kontejnery vypadají mnohem lépe než kontejnery plastové," doplnil místostarosta.