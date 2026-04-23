Kroměřížská radnice plánuje uspořádat setkání osadního výboru místní části Vážany s lidmi, kteří iniciovali petici za jeho zrušení. Na dnešním zasedání zastupitelů to řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO). Petice je reakcí na krok předsedy osadního výboru Pavla Tichala, který v únoru zastupitelům oznámil vznik přípravného výboru, který bude činit kroky k přípravě referenda o odtržení Vážan. Argumentoval především nespokojeností s novým územním plánem města. Petici se 166 podpisy dnes zastupitelé města vzali na vědomí.
Ve Vážanech žije přibližně 1100 lidí. "V naší místní části Vážany dochází k složitým sousedským vztahům. Dochází, a sledujeme to i na sociálních sítích, k vzájemnému napadání jednotlivců. Ať už to jsou příznivci nebo odpůrci odtržení Vážan, případně příznivci a odpůrci této petice, která byla městu Kroměříž doručena," řekl Opatrný. Město podle něj bude usilovat o to dostat obě znesvářené strany k jednomu stolu s cílem pokusit se najít kompromisní řešení.
Lhůta pro vyřízení žádosti petičníků je 90 dnů, k věci se tedy zastupitelé budou moci případně vrátit na svém červnovém zasedání. Signatáři petice uvedli, že lidé ztratili důvěru v činnost osadního výboru. Podle nich je to způsobené zejména postupy při projednávání a řešení záležitostí týkajících se místní části. "Občané postupně ztrácejí důvěru v to, že osadní výbor jedná v zájmu místních obyvatel a nabývá dojmu, že jedná v zájmu jednotlivců," stojí v petici. Signatáři osadnímu výboru vytýkají, že nejsou o připravovaných krocích předem dostatečně informováni a nemají možnost vyjádřit svůj názor v době, kdy jej lze ještě zohlednit. Takové jednání považují za nekorektní a rozhodování za nekompetentní.
Petice je reakcí na vznik přípravného výboru, který připravuje podklady pro možné odtržení Vážan od Kroměříže. Jeho členem je i Tichal, který jako důvod pro případné odtržení zmínil podobu nového územního plánu. Vážanští žádali zejména zařazení obchvatu Kroměříže, takzvané osrdečnice. Město oponuje, že by jeho stavba byla nákladná a Kroměříž takový obchvat ani nepotřebuje. Další námitky směřovaly k tomu, že ze zastavitelných ploch vypadly pozemky ve Vážanech. Při povodni v roce 2024 však byly zaplaveny, do vybudování protipovodňových opatření je podle zástupců radnice zastavět nelze.
Dnes Tichal na zastupitelstvu zmínil jako další důvody pro zvažované odtržení Vážan špatnou komunikaci města směrem k osadnímu výboru a dlouhodobě malé investice do místní části. Podle starosty se současné vedení města o Vážany stará a k jejich odtržení tak není důvod. V minulých letech tam radnice vybudovala volnočasový areál, zvelebila autobusovou točnu a postavila cyklostezku z Vážan do Kotojed. Letos radnice ve Vážanech podle Opatrného chystá odstavná stání a plot u mateřské školy, připravuje i projektovou dokumentaci její rekonstrukce. Peníze město plánuje uvolnit také na protipovodňová opatření domova pro seniory a na nákup radaru, který má ve Vážanech zklidnit dopravu.