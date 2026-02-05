Zastupitelé vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí, který slíbil, že ho zrekonstruuje. Rozhodli také, že město koupí a následně opraví dům na Slovanském náměstí od firmy PMS Reality podnikatele Karla Kuropaty.
Na seznamu více zdaněných objektů byla i bývalá pekárna na Barbořině, kterou však její majitel v mezičase zboural.
„Opatření splnilo svůj účel,“ sdělil místostarosta Jan Hebnar, který má tuto věc v kompetenci. „S polovinou budov se něco děje a to jsme chtěli.“
|
Hyzdí vaše budova město? Zaplatíte vyšší daň, vzkazuje Kroměříž vlastníkům
Pokud jde o odkoupení budovy na Slovanském náměstí, její majitel nabídkou městu reagoval právě na vyšší zdanění. Před radnicí teď stojí úkol, aby našla její nové využití a sehnala peníze na nákladnou opravu.
„V úvahu přichází několik variant využití. Od sociálního bydlení po komunitní centrum a rozšíření Knihovny Kroměřížska,“ nastínil Hebnar. „Musíme se rozhodnout během letošního roku.“
Návrhy využití podávali zastupitelé a bylo jich kolem deseti. Hebnar by preferoval služby, což by mohlo obnášet kavárnu či kadeřnictví, nicméně jeho názor je menšinový.
Z objektu ubytovna nebude, slibuje město
V objektu, který je dnes prakticky vybydlený a náklady na jeho opravu půjdou do desítek milionů korun, dříve bývala oblíbená restaurace a bufet. Jeho součástí je solární elektrárna.
„Pokud by v objektu vznikly sociální byty, tak by na to byl dotační titul. I proto tuto možnost zvažujeme,“ naznačil Hebnar. „Způsobuje to ale negativní reakce mezi lidmi, protože mají strach z bezdomovců, i když se jich to netýká.“
Město přitom už vyloučilo, že by tam byla ubytovna, noclehárna pro lidi bez domova nebo zázemí pro nepřizpůsobivé občany.
Termín přestavby ještě není daný a bude se upřesňovat. Jisté je zatím jenom to, že i když byl objekt zahrnutý mezi více zdaněné, město samo sobě více platit nebude. Nařízení se na jeho budovy nevztahuje.
Opatření obecné povahy zvýšilo koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ze dvou na pět. Některým majitelům se to nelíbilo a uvažovali o tom, že nařízení napadnou žalobou. Zpochybňovali například to, že město má s jejich domy zvýšené náklady na údržbu.
Podle Hebnara je nutné více udržovat okolí opuštěných domů, z nichž může padat omítka. Navíc v některých pobývají bezdomovci či více hlodavců. O tom, že by se opatřením obecné povahy zabývaly soudy, nemá informace.
|
Přicházejí vyšší daně za „ohyzdné“ budovy, platit budou majitelé v Kroměříži
Mezi více zdaněnými objekty je například bývalý biskupský pivovar a sodovkárna a někdejší sídlo společnosti Elma-Therm. Oba vlastní také společnost PMS Reality. Dále bývalý hotel Haná mezi Velkým náměstím a Křižnou ulicí či dům na Riegrově a sousedním Masarykově náměstí.
Ten patří manželům Popovským. Podle Miroslava Popovského na domě vázne několik žalob, které plánovanou rekonstrukci neumožňují, ačkoliv už před lety požádali o stavební povolení. „Jakmile se to vyřeší, budovu zrekonstruujeme,“ přislíbil Popovský.
Vyšší daň platí v Kroměříži i supermarkety
Při schvalování opatření podal námitky, které město odmítlo. Na dani by měl platit o necelé čtyři tisíce korun ročně více. Se situací se smířit nechce. „Počítám, že ještě podáme žalobu,“ sdělil Popovský.
V Kroměříži výběrově zdaňovali už dříve, když vyhláškou více zatížili supermarkety, výrobní areály a kanceláře. Zavedli jim místní koeficient 2, přičemž dosud tam nebyl žádný. Větší částku platí také majitelé rekreačních chat, garáží a ostatních zpevněných ploch, kde je koeficient 1,5.
|
Majitelé zanedbaných domů v Kroměříži protestují proti vyšší dani, rozhodne soud
Obdobně postupovala vůči supermarketům i jiná města. Ve Valašském Meziříčí jim zvedli koeficient pro výpočet daně ze dvou na pět, ve Starém Městě z 1,5 na 2,5. Důvodem je mimo jiné fakt, že zákazníci velkých nákupních center auty zatěžují městské silnice, což radnice stojí při jejich údržbě a opravách nemalé peníze.
„Neustálé zdražování všech vstupů, které město musí platit, nás donutilo tento koeficient zvednout,“ podotkl starosta Starého Města Martin Zábranský.
Příjmy z daně z nemovitosti patří výhradně městům, zvyšováním základního parametru ji ale ovlivňuje také stát.