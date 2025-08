Zastupitelé města schválili opatření obecné povahy, podle něhož se od příštího roku zvýší koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ze dvou na pět celkem u osmi staveb, které podle nich kazí estetický dojem a prodražují údržbu města. Někteří majitelé ale uvažují o žalobách, protože s tím nesouhlasí.

„Když podají žalobu teď, tak by soud mohl rozhodnout do doby, než opatření začne platit, tedy do 1. ledna 2026. Takže je ještě čas opatření zrušit,“ nastínil místostarosta Jan Hebnar.

Pokud se spor dostane k soudu, výsledek nemusí být jistý. „Vidíme to tak půl na půl, že uspějeme,“ odhadl Hebnar. „Myslíme si, že máme dobré argumenty. Současně jde ale o nové nařízení, takže přesně nevíme, jak ho budou soudy vykládat,“ doplnil.

Pravidla, která umožnila opatření obecné povahy Kroměříži schválit, podle něho platí od roku 2023. Radnice vybrala osm staveb, jejichž majitele chce zvýšením daně přimět k tomu, aby je opravili.

Jeden dům, který je na pomezí Masarykova náměstí a má i propadlou střechu, patří manželům Popovským. Podle Miroslava Popovského na domu vázne několik žalob, které plánovanou rekonstrukci neumožňují. Proti návrhu opatření poslal připomínky, s nimiž ale neuspěl.

„Tvrdí, že je daň možné zavést jen tehdy, když to znamená zvýšené náklady pro město. Podle něho na to nemáme důkazy ani data,“ nastínil Hebnar. „My zase tvrdíme, že s tím máme zvýšené náklady, byť je nemáme rozpočítány na každý dům,“ doplnil.

Majitel se chce obrátit na soud

Podle Hebnara město musí více udržovat okolí opuštěných domů, z nichž může padat omítka. Navíc v některých pobývají bezdomovci či více hlodavců.

„Obrátíme se na soud a budeme dávat žalobu,“ potvrdil Popovský. „Dali jsme námitku, že je to nezákonné. Nezákonné je to proto, že nemůžou suplovat rozhodnutí stavebního úřadu, který je tady věcně kompetentní,“ míní.

Popovský tvrdí, že mu měla radnice poslat rozhodnutí o opatření obecné povahy i s tím, jak se vypořádala s jeho námitkami. Na to chtěl reagovat žalobou.

Radnice naopak říká, že opatření bylo v souladu se zákonem vyvěšeno na úřední desce a po patnácti dnech nabylo účinnosti. Jeho součástí je i odůvodnění a rozhodnutí o podaných námitkách. Nelze se proti němu odvolat, pouze podat správní žalobu.

Vlastníkům nejde o peníze, ale o princip

„Žalobu je možné podat do jednoho roku ode dne, kdy opatření obecné povahy nabylo účinnosti,“ poznamenal mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Pokud by v soudním sporu Popovský neuspěl, bude za rodinný dům v centru platit pět tisíc místo 500 korun.

„Nejde ani tak o peníze, jako spíše o princip. Myslím si, že to je jenom PR pánů z radnice, kteří se chtějí zviditelnit před podzimní volbami,“ míní Popovský.

Tři objekty patří firmě PMS Reality podnikatele Karla Kuropaty. Jde o budovu bývalé restaurace na Slovanském náměstí, bývalý biskupský pivovar a sodovkárnu a bývalé sídlo společnosti Elma-Therm.

„Informace, které máme k dispozici, jsou nekompletní a nejednotné. Navíc jsme doposud neobdrželi oficiální vypořádání s námitkami, které jsme v rámci připomínkového řízení podali,“ sdělil manažer pro správu nemovitostí PMS Reality Oldřich Chvála.

Konkrétněji se zatím k situaci nevyjádřil. Firma se obrátí na radnici, aby jí poskytla potřebné dokumenty. Pak se rozhodne, jak bude postupovat dál. V námitkách zaslaných radnici však zmínila, že pokud nebudou akceptovány, napadne opatření obecné povahy u soudu.

Podle Hebnara uvedla, že s nemovitostmi měla své záměry, které však nepovolil stavební úřad. „Nebylo tam ale nikde uvedeno, co se má s budovami stát,“ podotkl Hebnar.

Ve Vsetíně a Meziříčí od vyššího zdanění upustili

Na seznamu více zdaněných staveb je i objekt někdejší pekárny na Barbořině, bývalý hotel Haná mezi Velkým náměstím a Křižnou ulicí a ještě jeden dům na Riegrově náměstí. Jejich vlastníci připomínky k návrhu opatření obecné povahy neposlali, budou tedy platit vyšší daň z nemovitosti.

Kroměříž se tímto krokem zařadila mezi města ve Zlínském kraji, která více zdaňují pouze vybrané budovy. Ve Starém Městě od letoška platí více obchodní řetězce. Loni to tak měli nastaveno ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, ale upustili od toho, protože neměli právní jistotu. Proto to v Kroměříži neřešili klasickou vyhláškou, ale opatřením obecné povahy, jež může být určeno jen několika adresátům.

„Kroměříž je vyhledávanou destinací se světovými památkami zapsanými na seznam UNESCO a cestovní ruch je pro město velmi důležitý. Některé z budov navíc nejsou dostatečně zajištěné. V jejich okolí je nepořádek a pohybují se tam osoby bez domova,“ uvedl Hebnar.