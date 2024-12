Lidé bez domova dostanou za pomoc při úklidu města stravenky na jídlo

„Problém s lidmi bez domova, kteří svým chováním porušují vyhlášky města i společenská a hygienická pravidla, je dlouhodobý. Nelze jej vyřešit rychle a definitivně, bude tu vždy. Chápu, že pro lidi, kteří žijí, podnikají, pracují a pravidelně se pohybují v místech, kde se bezdomovci srocují, je to problém. Vznikají tak konflikty a je narušován život komunity,“ řekl místostarosta Pavel Motyčka.

Program reaguje na nesystémové vydávání stravy osobám bez domova a lidem sociálně slabým různými soukromými osobami nebo subjekty, jako jsou třeba církevní organizace.

„Bezplatné a nahodilé rozdávání jídla bezdomovce nijak nemotivuje ke snaze změnit způsob života, případně využít sociální služby, které se jim ve městě nabízejí. Jedná se především o pomoc terénních sociálních pracovníků, nízkoprahového denního centra či azylového domu. Proto vznikl program Stravenka, který by měl fungovat od 2. ledna 2025 a který bude rozdávání jídla i činnost jeho poskytovatelů koordinovat,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal a doplnil, že podobný program již funguje v některých městech Moravskoslezského kraje, kde je jeho garantem vždy příslušná radnice.

„Cílem je zajistit, aby osoby bez domova přišly v pracovní dny v předem danou hodinu na určené místo. Tady dostanou od koordinátora projektu zadanou práci. Půjde především o úklidové činnosti na veřejných prostranstvích – v ulicích a parcích. Začnou třeba tím, že budou muset uklízet sami po sobě, a především na místech, kde se sdružují, kde pobývají,“ vysvětlil Motyčka, který bude garantem programu.

Setkání na téma bezdomovectví

Dodal, že bezdomovci za odvedenou práci dostanou nepřenosný papírový náramek s datem a v tomto dni si budou moci u některé z organizací, které jim již nyní poskytují stravu, aniž by se o to doposud jakkoliv přičinili, vyzvednout jídlo. Důležité je, aby do systému vstoupili všichni, kteří poskytují bezdomovcům nesystémovou potravinovou pomoc.

Plánováním a realizací projektu se zabývali také účastníci setkání na téma bezdomovectví v Kroměříži, které proběhlo nedávno na kroměřížské radnici.

Zúčastnili se jej zástupci organizací pomáhajících bezdomovcům, poskytovatelů doposud neorganizované potravinové pomoci, Městské policie Kroměříž, pracovnice Probační a mediační služby Kroměříž, kroměřížské pobočky úřadu práce z oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, a další. Přišli také zástupci občanů nespokojených se situací ve městě.