Kroměříž nakoupí další akcie společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž

Kroměříž nakoupí dalších 19.712 akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Schválili to zastupitelé. Znalecký posudek stanovil cenu za jednu akcii na 462 korun. Město tedy nákup akcií přijde zhruba na 9,1 milionu korun, řekl dnes novinářům starosta Tomáš Opatrný (ANO). VaK zásobuje pitnou vodou okres Kroměříž a městys Nezamyslice na Prostějovsku, tedy přes 100.000 lidí.
Kroměříž je největším akcionářem VaK, ve společnosti aktuálně drží 46,2 procenta akcií. Po nákupu akcií podíl města naroste na 48,7 procenta veškerých akcií VaK. "Je strategicky významné, aby město Kroměříž vlastnilo a navyšovalo svůj podíl ve společnosti z toho důvodu, abychom byli schopni ovlivňovat přijatelnou cenu vodného a stočného a současně ovlivňovat i obnovu vodohospodářské infrastruktury v našem městě," řekl starosta.
Převod akcií bude definitivně schvalovat valná hromada VaK, která se uskuteční v polovině května. Pořízení akcií podpořila většina kroměřížských zastupitelů. Proti jejich nákupu hlasoval opoziční zastupitel Petr Komínek (za Jaroslav Němec – Nezávislí). "My ty akcie nepotřebujeme," řekl Komínek.
Akcie, kterých se nákup týká, patří městu Morkovice-Slížany na Kroměřížsku. Před 15 lety se zavázalo balík 21.910 akcií převést na společnost Euroxan 1 SE. Vedení města Kroměříže však s převodem akcií na soukromou společnost nesouhlasilo, proto o nich začalo se zástupci firmy Euroxan 1 SE jednat.
Kroměříž spolu s partnery, signatáři akcionářské dohody, jimiž jsou Morkovice-Slížany a obce Dřínov a Zborovice na Kroměřížsku, usilovala o to, aby akcie zůstaly majetkem obcí. Zbylé akcie do celkového počtu 21.910 by měly koupit právě Dřínov a Zborovice, zhruba 500 akcií by mělo zůstat Morkovicím-Slížanům. "Spolu s partnery z akcionářské dohody však Kroměříž dohromady ovládá nadpoloviční balík akcií VaK," uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
V tomto volebním období již VaK investoval v Kroměříži částku převyšující 100 milionů korun. "Obnova vodovodní a kanalizační sítě totiž ve městě byla dlouhodobě podfinancována, a je tak nutné přistoupit k jejich opravě. A také je nutné budovat kanalizaci tam, kde ještě schází," uvedl Opatrný. Společnost loni dokončila novou dešťovou a splaškovou kanalizaci v části Chropyňské ulice, aktuálně staví kanalizaci a čerpací stanici v místní části Trávník a projektuje se nová kanalizace v místních částech Těšnovice, Drahlov i Zlámanka. VaK zároveň ve městě postupně opravuje dosavadní vodovody a kanalizaci.
Předloni vodohospodářská firma vykázala čistý zisk zhruba 15,9 milionu korun, celkové výnosy podniku dosáhly téměř 480,4 milionu korun. Výroční zprávu s hospodářskými výsledky za loňský rok zatím společnost oficiálně nezveřejnila.