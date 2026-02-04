Kroměříž chystá multifunkční halu za 300 milionů, zájem klubů bude velký

Petr Skácel
  12:52aktualizováno  12:52
Jsou tradičními organizátory mezinárodních soutěží, na konci ledna například pořádali Mistrovství ČR v tanečním sportu ve standardních tancích. Jenže zástupci TK Gradace Kroměříž si kvůli tomu museli pronajmout halu v nedalekých Otrokovicích.
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300 milionů korun. (únor 2026) | foto: Vizualizace Atelier-r

„V Kroměříži bohužel nemáme sportovní halu ani prostor, který by těmto akcím odpovídal, a proto jsme nuceni se poohlížet jinde. Což nás mrzí, rádi bychom tak prestižní soutěž dělali u nás,“ řekl prezident tanečního klubu Dušan Stareček.

S nadšením proto přivítal nedávno zveřejněnou informaci, že vedení Kroměříže chystá stavbu multifunkční haly. „Na velké taneční soutěže by byla skvělá. Je škoda, že okresní město halu nemá, určitě by ji využila řada místních klubů,“ je přesvědčen.

Kroměříž postaví novou sportovní halu za 300 milionů, město kupuje pozemky

Nová hala s rozměrem hřiště 40 krát 20 metrů má vzniknout vedle fotbalového stadionu a plaveckého bazénu v Obvodové ulici. Bude určená pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton a futsal, sloužit má i gymnastice a tanečním sportům. Hlediště nabídne kapacitu 400 míst a u haly bude také parkoviště.

„Z průzkumu mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky vyplynulo, že většina z nich novou halu vítá. Do připravovaného projektu byly zapracovány některé jejich požadavky. Dále se počítá s tím, že halu využijí i základní a střední školy, kdy v průzkumu u škol zaznívalo, že mají pro halu využití,“ podotkl starosta Tomáš Opatrný.

Sportoviště by uvítali i florbalisté

Moderní sportoviště by přivítali například florbalisté, kteří musí jezdit hrávat zápasy do Morkovic, Holešova nebo Otrokovic. „Zejména pro mládež je to nevhodné. Rodiče musí děti vozit, čekat a je to časově i organizačně náročné,“ zmínil Miroslav Michajlovič, předseda florbalového klubu SFK Kozel Kroměříž, v němž sportuje kolem 110 dětí a 40 dospělých.

„Pokud nám zejména Otrokovice nevyjdou vstříc, nemáme kde soutěže a turnaje pořádat,“ krčí rameny. Klub by podle něj mohl v hale trénovat a hrát zápasy.

„Je nám ale jasné, že se dá očekávat přetlak zájemců a do haly se nedostanou všechny kluby,“ uvedl Michajlovič. „Hala je rozhodně potřeba. V prosinci jsem měl možnost mluvit s Danem Novákem, šéfem Florbalové unie, a sám nechápal, že ve městě naší velikosti není sportovní hala.“

Basketbal se stěhovat nebude

Halové sporty lze nyní v Kroměříži na soutěžní úrovni provozovat pouze ve sportovní hale TJ Slavia v Kotojedské ulici. Stavěla se v roce 1950 a tomu odpovídá i její stav. Využívá ji především basketbalový oddíl, který zde bude chtít zůstat i nadále.

Kroměříž chce sportovní halu, ale jinou, než plánovalo minulé vedení

„Nová sportovní hala by se nám nejvíce hodila především pro větší akce. Měl by v ní ale být univerzální umělý povrch, a nikoli palubovka, což je pro nás docela problém,“ řekl předseda klubu František Ebergényi s tím, že v případě velké akce jako Český pohár by podle něj bylo možné palubovku nárazově položit.

„Pozitivní je, že by se do nové haly přesunuly jiné sporty a aktivity, čímž by se snížil tlak na naši tělocvičnu. To by nám umožnilo její klidnější využívání pro vlastní činnost,“ uvažuje Ebergényi.

Hala za 300 milionů korun

Tělocvičnu v Kotojedské ulici zároveň letos čeká rekonstrukce střechy za 12 milionů korun, kvůli čemuž bude od června do září uzavřená. Příští rok pak přijde řada na šatny a kanalizaci.

„Naším hlavním problémem je technický stav objektu, dovnitř zatéká,“ vysvětlil předseda TJ Slavia Kroměříž Milan Zubíček.

„Pokud by se ale tělocvična musela uzavřít na delší dobu, tisíc dětí by nemohlo sportovat, což je nepřijatelné. Kompletní rekonstrukce by mohla trvat i dva roky, přičemž nemáme možnost se přesunout jinam,“ konstatoval. V létě se podle něj bude dát trénovat venku, případně v tělocvičnách škol, které si TJ pronajímá.

Prostoru pro sport je málo. Města chystají nové haly, pomůžou tím i školám

Sportovní hala se měla začít stavět už loni, ale kvůli sporům s jedním z účastníků stavebního řízení se všechno zdrželo. „V tomto povolovacím řízení se bohužel potýkáme se značnými komplikacemi. Aniž bychom chtěli cokoliv předjímat, byli bychom velmi zklamáni, kdyby se opakoval Račín, kde město přišlo vinou jednoho stěžovatele o dotace ve výši přes 80 milionů korun na stavbu domova pro seniory,“ uvedl mluvčí města Jan Vondrášek.

Celkově má hala vyjít na zhruba 300 milionů korun a radnice hodlá žádat o dotaci z Národní sportovní agentury. Nyní má hotový projekt, dále chce získat stavební povolení a pak vysoutěžit zhotovitele.

„Letošní rozpočet na halu pamatuje částkou 30 milionů korun. Chtěli bychom v tomto roce vybudovat alespoň pro halu potřebnou trafostanici a také zahájit stavbu samotnou,“ popsal Opatrný.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

