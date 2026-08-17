Sportovci už se těší na novou halu, Kroměříž získala stavební povolení

Petr Skácel, ČTK
  12:02aktualizováno  12:02
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Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300 milionů korun. (únor 2026) | foto: Vizualizace Atelier-r

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
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Kroměříž získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Rozhodnutí stavebního úřadu zatím není pravomocné, přesto radnice věří, že po více než dvou letech od podání žádosti se může příprava jedné z největších městských investic posledních let konečně posunout k výstavbě.

Podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) zdržení nezpůsobil stavební úřad, ale jeden ze stěžovatelů, který se podle radnice snaží investici překazit.

„Působí zde s podobným cílem jako v případě plánovaného domova pro seniory na Račíně, chce tuto investici překazit,“ uvedl Opatrný.

„Věřím, že se mu to nepovede a že v příštím roce se stavba haly rozběhne naplno. Již nyní řízení související s halou prošla dvěma odvolacími řízeními a jedním soudním řízením.“

Kroměříž postaví novou sportovní halu za 300 milionů, město kupuje pozemky

Město má letos v rozpočtu na halu vyčleněno 30 milionů korun. Do konce roku chce vybudovat trafostanici potřebnou pro budoucí provoz objektu. Celkové náklady na halu jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.

Dalších 15 milionů korun si vyžádají úpravy cest a chodníků, parkovacích ploch a zeleně v okolí. Radnice zároveň počítá s využitím dotačních peněz.

Nová hala má vyrůst v Obvodové ulici zhruba 75 metrů jižně od krytého plaveckého bazénu. Naváže tak na skupinu sportovišť v této části města, kde se nachází také fotbalový stadion. Přibude i více než stovka nových parkovacích míst a dvě stání pro autobusy.

V současnosti je v Kroměříži k dispozici sportovní hala Slavia z roku 1963 s kapacitou pouhých 200 diváků.

Objekt bude mít obdélníkový půdorys o maximálních rozměrech přibližně 70 krát 39 metrů. Samotná hrací plocha bude měřit až 45 krát 25 metrů. Hlediště nabídne 400 míst a šatny budou dimenzované pro 175 sportovců.

Hala má být multifunkční a umožnit pořádání soutěží i na nejvyšší úrovni. Počítá se s volejbalem, basketbalem, florbalem, házenou, futsalem, sálovou kopanou, nohejbalem, stolním tenisem nebo badmintonem.

Využití najdou také gymnasté a tanečníci. Výška stropu má být dostatečná pro volejbalové soutěže a nebudou chybět výběhové zóny, které vyžadují některé další sporty.

Kluby zatím musí pořádat soutěže jinde

Právě možnost pořádat větší soutěže v Kroměříži je jedním z hlavních důvodů, proč sportovní kluby vznik nové haly podporují. Místní tanečníci například kvůli nedostatku odpovídajícího prostoru pořádali významné soutěže v Otrokovicích.

Florbalisté zase musí za soutěžními zápasy cestovat do Morkovic, Holešova nebo Otrokovic. Pro mládež to znamená další cestování a organizační komplikace pro rodiče.

„V Kroměříži bohužel nemáme sportovní halu ani prostor, který by těmto akcím odpovídal,“ popsal už dříve pro MF DNES prezident TK Gradace Kroměříž Dušan Stareček. Novou halu proto označil za prostor, který by mohla využít řada místních klubů.

Kroměříž chystá multifunkční halu za 300 milionů, zájem klubů bude velký

„Potřeba postavit sportovní halu vyplynula i z průzkumu mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky, novou halu využijí i střední a základní školy,“ sdělil místostarosta Karel Holík (SOCDEM).

Kroměříž na odpovídající sportovní halu čeká dlouhé roky. Pro soutěžní halové sporty je nyní ve městě zásadní především tělocvična Slávia v Kotojedské ulici.

Ta je ale stará a kapacitně vytížená, zejména basketbalem. Nový objekt by proto neměl znamenat její konec. Naopak by měl část sportů a větší akce převzít a současnou halu uvolnit pro další využití.

Starou halu čeká oprava

I proto se stará hala udržuje a opravuje. Kroměřížská radnice nyní získala zhruba 6,8 milionu korun jako dotaci z Národní sportovní agentury na rekonstrukci její střechy.

K tomu žádá Zlínský kraj o příspěvek ve výši zhruba 1,15 milionu korun. Celkové náklady jsou přibližně 11,4 milionu korun. „Práce začaly v červnu. Hotovo by mělo být do 31. srpna tak, aby halu mohli od podzimu opět využívat sportovci,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Do budovy se příliš neinvestovalo dlouhá léta. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo. „V dalších letech bychom rádi připravili komplexní rekonstrukci haly včetně interiéru,“ doplnil starosta Opatrný.

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