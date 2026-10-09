Kroměříž ošetří u Medkových rybníků stromy napadené jmelím, některé pokácí

Kroměřížská radnice nechá u Medkových rybníků ošetřit 48 stromů napadených parazitickým jmelím. Dalších osm, které jsou jmelím napadeny nejvíce, odborníci pokácejí. Práce začnou v říjnu, uskuteční se tedy mimo vegetační období a mimo hlavní období hnízdění ptáků. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Petra Čubová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Práce zahrnují zdravotní řezy stromů, redukce korun a odstranění jmelí. Silně napadené stromy půjdou k zemi, jejich výběr podle zástupců radnice vycházel z dendrologického a biotopového průzkumu. "Naším cílem je především zajistit, aby byly stromy v této lokalitě bezpečné pro obyvatele i návštěvníky. U většiny napadených dřevin je možné jejich stav řešit odborným ošetřením a odstraněním jmelí," uvedl místostarosta Karel Holík (SOCDEM).
Od zásahů si radnice slibuje prodloužení životnosti stromů, jejichž kácení neplánuje, a také zlepšení jejich zdravotního stavu. Současně chce město u rybníků, k nimž chodí místní na procházky a slouží též rybářům, omezit další šíření jmelí. Kmeny i větve pokácených stromů budou zpracovány štěpkováním.
Zakázka vychází přibližně na 760.000 korun. Projekt je financován z dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny, která městu poskytne 1,08 milionu korun. "Je pro nás velmi výhodné, že zbylou část dotace, tedy zhruba 315.000 korun, může město využít na péči o zeleň v jiné části Kroměříže," doplnil starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Kromě údržby a ošetřování dřevin se Kroměříž věnuje i rozšiřování ploch zeleně. Například v lokalitě Přední pastviska v místní části Bílany vzniká biocentrum, v místní části Trávník město připravuje obnovu zeleně na vybraných obecních pozemcích a v lokalitě Altýře radnice plánuje založení ovocného sadu.
K odstraňování parazitického jmelí přistupují také další města ve Zlínském kraji. Letos jej odborníci odstraňovali například ze stromů v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V minulém zimním období se tak stalo v parku Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku i přilehlé lipové aleji v Husově ulici.