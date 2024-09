Kroměříž zpoplatní parkování až do večera i o víkendech, karty podraží

Kroměříž od října změní parkovací režim. Ve městě se dosud platilo za parkování ve všední dny a v sobotu do 13 hodin. Teď se bude od pondělí do soboty platit od 7 do 18 hodin. Parkovací karty navíc podraží.