„Když se sídliště stavělo, tak na jednu domácnost nepřipadalo ani jedno vozidlo. Dnes je běžné, že domácnost má auta dvě i tři. Kapacita parkovacích míst však není na takové množství dimenzována,“ uvedl referent dopravy z městského odboru služeb Pavel Zavadil.
Stačí se jen projít po zmíněných ulicích a je vidět, že řidiči parkují všude možně: na chodnících, v křižovatkách i na trávě. Kromě místních zde odstavují auta i někteří lidé, kteří jedou do práce či do nedaleké nemocnice.
Vybudovat jedno parkovací místo nás stojí někde mezi 200 až 500 tisíci korunami. Pak na něj někdo zadarmo postaví dvacetiletou fabii z bazaru za 20 tisíc na měsíc a je vymalováno.
Jan Hebnarmístostarosta Kroměříž
„Situace je katastrofální dlouhodobě. Když jedu pracovně pryč a vracím se až večer, kolikrát parkuju až u boční brány do nemocnice. Nikde jinde blíž není místo,“ popsal Milan Brantol, který tady bydlí a podniká.
„Kolikrát šel člověk ráno k autu a jen viděl auta zaparkovaná všude možně, jak mají za stěrači pozdrav od městské policie,“ řekl.
Lidé si platí svoje místo
Kroměřížská radnice proto řeší, jak situaci zlepšit. A zvažuje zavedení modrých zón, které zvýhodní místní obyvatele či podnikatele. Naopak návštěvníci by za parkování v této části města platili a dlouhodobé stání by se jim tak finančně nevyplatilo.
„Kapacita parkovacích míst na Zacharu II je velmi omezená a část z nich navíc nyní využívají lidé, kteří zde nebydlí, ale například do města dojíždějí za prací či do nemocnice. Naší snahou je uvolnit parkovací místa pro naše občany, kteří na sídlišti žijí,“ sdělil místostarosta Jan Hebnar.
„Cílem není omezení parkování, ale především ochrana potřeb místních obyvatel a zvýšení dostupnosti parkovacích míst,“ dodal s tím, že není možné situaci řešit přidáním dalších parkovacích míst.
„Vybudovat jedno parkovací místo nás stojí někde mezi 200 až 500 tisíci korunami. Pak na něj někdo zadarmo postaví dvacetiletou fabii z bazaru za 20 tisíc na měsíc a je vymalováno. Nějaká rozumná pravidla jsou potřeba,“ podotkl Hebnar na sociální síti během diskuse s lidmi.
Situaci na sídlišti podle obyvatel moc nezlepšilo ani nové parkoviště s dvacítkou míst, které nechala radnice vybudovat v roce 2023 v ulici Francouzské.
„Ještě než to otevřeli, už to bylo rozprodané a parkuje tam ten, kdo si od města koupil svoje místo. Když jedete směrem k Penny nebo (bytovému domu) Děvínu, je tady jen málo míst, které nejsou prodané,“ glosoval situaci Brantol.
„Placená místa jsou i u hlavní Albertovy ulice, přitom jsou kolikrát prázdná,“ souhlasí Jaromír Kalenda, který bydlí na zmíněné Francouzské ulici.
První auto zdarma, druhé za poplatek
Systém trvalého vyhrazení parkovacího místa už Kroměříž změnila od letošního ledna. Radnice nově v ulici povolila vyhrazení nejvýše 20 procent parkovacích míst, a každý žadatel může mít maximálně dvě. Kromě toho by mělo v příštím roce přibýt přes 80 parkovacích míst na novém parkovišti v Albertově ulici v okolí Děvína. Již před třemi lety přibylo místo pro přibližně 30 vozidel díky zbourání bývalé kotelny.
U modrých zón návrh města počítá s tím, že rezidenti, tedy lidé s trvalým pobytem či vlastníci nemovitosti na Zacharu II, by měli parkování pro první auto zdarma, další za poplatek.
Podnikatelé, kteří tam mají sídlo či provozovnu, by naopak platili už za první auto. Podoba návrhu se ještě může měnit, finální verdikt by měl padnout na konci dubna. „Pokud se ukáže, že modré zóny fungují a na Zacharu II zlepšily situaci, pak je samozřejmě možné je roztáhnout na další sídliště,“ naznačil Hebnar.
„Kdyby to pomohlo, byli bychom rádi. Jedno auto na rodinu asi dává smysl, stejně jako to, že zvýhodnění budeme my, kteří tady bydlíme,“ přemýšlí Kalenda.
Radnice chystá také veřejné projednání záměru s obyvateli Zacharu. Když jim rozeslala dotazníky, vrátilo se jich asi jen 30 procent. A přes 70 procent lidí s trvalým bydlištěm nápad na modré zóny podporuje.
„Naopak lidé, kteří na sídlišti trvalý pobyt nemají, modré zóny nechtějí, pro jich bylo jen 43,5 procenta. Mezi lidmi s trvalým pobytem návrh podporují nejvíce domácnosti, které mají jedno vozidlo – 76,2 procenta hlasů,“ podotkl Zavadil.
„S rostoucím počtem aut v domácnosti míra souhlasu klesá, a u domácností se třemi a více vozidly dokonce převažuje nesouhlasné stanovisko,“ poznamenal.
