Parkování na Zacharu je katastrofa, Kroměříž na sídlišti otestuje modré zóny

Petr Skácel
  13:22aktualizováno  13:22
Patří mezi nejhustěji osídlená místa v Kroměříži. Na sídlišti Zachar II, které tvoří ulice Albertova, Francouzská, Rumunská a Nitranská, je 888 bytů, na něž ale připadá pouze 385 míst pro auta. A to mezi ně nutno započítat zpevněné plochy v ulici Nitranské a na místě po zdemolované kotelně.
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...

Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro zavedení modrých parkovacích zón. (únor 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro...
5 fotografií

„Když se sídliště stavělo, tak na jednu domácnost nepřipadalo ani jedno vozidlo. Dnes je běžné, že domácnost má auta dvě i tři. Kapacita parkovacích míst však není na takové množství dimenzována,“ uvedl referent dopravy z městského odboru služeb Pavel Zavadil.

Stačí se jen projít po zmíněných ulicích a je vidět, že řidiči parkují všude možně: na chodnících, v křižovatkách i na trávě. Kromě místních zde odstavují auta i někteří lidé, kteří jedou do práce či do nedaleké nemocnice.

Vybudovat jedno parkovací místo nás stojí někde mezi 200 až 500 tisíci korunami. Pak na něj někdo zadarmo postaví dvacetiletou fabii z bazaru za 20 tisíc na měsíc a je vymalováno.

Jan Hebnarmístostarosta Kroměříž

„Situace je katastrofální dlouhodobě. Když jedu pracovně pryč a vracím se až večer, kolikrát parkuju až u boční brány do nemocnice. Nikde jinde blíž není místo,“ popsal Milan Brantol, který tady bydlí a podniká.

„Kolikrát šel člověk ráno k autu a jen viděl auta zaparkovaná všude možně, jak mají za stěrači pozdrav od městské policie,“ řekl.

Lidé si platí svoje místo

Kroměřížská radnice proto řeší, jak situaci zlepšit. A zvažuje zavedení modrých zón, které zvýhodní místní obyvatele či podnikatele. Naopak návštěvníci by za parkování v této části města platili a dlouhodobé stání by se jim tak finančně nevyplatilo.

„Kapacita parkovacích míst na Zacharu II je velmi omezená a část z nich navíc nyní využívají lidé, kteří zde nebydlí, ale například do města dojíždějí za prací či do nemocnice. Naší snahou je uvolnit parkovací místa pro naše občany, kteří na sídlišti žijí,“ sdělil místostarosta Jan Hebnar.

Modré parkovací zóny se šíří celým regionem. Po Zlínu je zavádí i Kroměříž

„Cílem není omezení parkování, ale především ochrana potřeb místních obyvatel a zvýšení dostupnosti parkovacích míst,“ dodal s tím, že není možné situaci řešit přidáním dalších parkovacích míst.

„Vybudovat jedno parkovací místo nás stojí někde mezi 200 až 500 tisíci korunami. Pak na něj někdo zadarmo postaví dvacetiletou fabii z bazaru za 20 tisíc na měsíc a je vymalováno. Nějaká rozumná pravidla jsou potřeba,“ podotkl Hebnar na sociální síti během diskuse s lidmi.

Situaci na sídlišti podle obyvatel moc nezlepšilo ani nové parkoviště s dvacítkou míst, které nechala radnice vybudovat v roce 2023 v ulici Francouzské.

Kroměříž mění pravidla parkování u domu, omezuje počet vyhrazených míst

„Ještě než to otevřeli, už to bylo rozprodané a parkuje tam ten, kdo si od města koupil svoje místo. Když jedete směrem k Penny nebo (bytovému domu) Děvínu, je tady jen málo míst, které nejsou prodané,“ glosoval situaci Brantol.

„Placená místa jsou i u hlavní Albertovy ulice, přitom jsou kolikrát prázdná,“ souhlasí Jaromír Kalenda, který bydlí na zmíněné Francouzské ulici.

První auto zdarma, druhé za poplatek

Systém trvalého vyhrazení parkovacího místa už Kroměříž změnila od letošního ledna. Radnice nově v ulici povolila vyhrazení nejvýše 20 procent parkovacích míst, a každý žadatel může mít maximálně dvě. Kromě toho by mělo v příštím roce přibýt přes 80 parkovacích míst na novém parkovišti v Albertově ulici v okolí Děvína. Již před třemi lety přibylo místo pro přibližně 30 vozidel díky zbourání bývalé kotelny.

U modrých zón návrh města počítá s tím, že rezidenti, tedy lidé s trvalým pobytem či vlastníci nemovitosti na Zacharu II, by měli parkování pro první auto zdarma, další za poplatek.

V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Podnikatelé, kteří tam mají sídlo či provozovnu, by naopak platili už za první auto. Podoba návrhu se ještě může měnit, finální verdikt by měl padnout na konci dubna. „Pokud se ukáže, že modré zóny fungují a na Zacharu II zlepšily situaci, pak je samozřejmě možné je roztáhnout na další sídliště,“ naznačil Hebnar.

„Kdyby to pomohlo, byli bychom rádi. Jedno auto na rodinu asi dává smysl, stejně jako to, že zvýhodnění budeme my, kteří tady bydlíme,“ přemýšlí Kalenda.

Aut ještě přibude, štve územní plán lidi ve Vážanech. Hrozí odtržením od Kroměříže

Radnice chystá také veřejné projednání záměru s obyvateli Zacharu. Když jim rozeslala dotazníky, vrátilo se jich asi jen 30 procent. A přes 70 procent lidí s trvalým bydlištěm nápad na modré zóny podporuje.

Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro zavedení modrých parkovacích zón. (únor 2026)
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro zavedení modrých parkovacích zón. (únor 2026)
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro zavedení modrých parkovacích zón. (únor 2026)
Obyvatelé kroměřížského sídliště Zachar II se v dotazníku vyjádřili pro zavedení modrých parkovacích zón. (únor 2026)
5 fotografií

„Naopak lidé, kteří na sídlišti trvalý pobyt nemají, modré zóny nechtějí, pro jich bylo jen 43,5 procenta. Mezi lidmi s trvalým pobytem návrh podporují nejvíce domácnosti, které mají jedno vozidlo – 76,2 procenta hlasů,“ podotkl Zavadil.

„S rostoucím počtem aut v domácnosti míra souhlasu klesá, a u domácností se třemi a více vozidly dokonce převažuje nesouhlasné stanovisko,“ poznamenal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.