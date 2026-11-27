Kroměříž připravuje na příští rok rozpočet se schodkem 64,5 milionu korun. Podle návrhu, který je vyvěšený na úřední desce, počítá město s příjmy zhruba 1,245 miliardy korun a výdaji přibližně 1,309 miliardy korun. Schodek hodlá pokrýt penězi ušetřenými v dřívějších letech. Město kalkuluje i se splátkou přijatých půjček ve výši zhruba 2,2 milionu korun. Investice plánuje radnice v příštím roce za více než 238,2 milionu korun. Rozpočet by měli zastupitelé schvalovat 10. prosince.
Daňové příjmy Kroměříže by měly v roce 2027 dosáhnout 821,3 milionu a nedaňové příjmy přes 347,1 milionu korun. Město počítá s kapitálovými příjmy za dva miliony korun a přijatými transfery zhruba 74,3 milionu korun. Na běžné výdaje plánuje radnice v příštím roce uvolnit přes 1,071 miliardy korun.
Pro letošní rok měla Kroměříž schválený schodkový rozpočet s příjmy asi 1,310 miliardy korun a výdaji zhruba 1,374 miliardy korun. Investice měly činit více než 343,5 milionu korun. Rozpočet počítal s daňovými příjmy téměř 777,3 milionu, nedaňovými příjmy asi 461,7 milionu, kapitálovými příjmy jeden milion a přijatými transfery 70,2 milionu korun. Na běžné výdaje radnice hodlala letos uvolnit přibližně 1,031 miliardy korun.
Upravený letošní rozpočet osmadvacetitisícového města počítá s příjmy zhruba 1,291 miliardy korun, výdaji přibližně 1,371 miliardy a investicemi za 330,3 milionu korun. Očekávané daňové příjmy jsou přibližně 787,2 milionu, nedaňové příjmy asi 174,4 milionu, kapitálové příjmy 2,4 milionu a přijaté transfery 346,9 milionu korun. Běžné výdaje činí zhruba 1,040 miliardy korun.
V minulém roce Kroměříž hospodařila se schodkem téměř 21,2 milionu korun. Příjmy činily zhruba 1,079 miliardy korun, výdaje přibližně 1,1 miliardy korun. Schválený rozpočet přitom počítal s deficitem téměř 60 milionů korun. Za rok 2025 město proinvestovalo zhruba 237,3 milionu korun.